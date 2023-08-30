Топ-5 лучших нарядов 80-го Венецианского кинофестиваля

В Венеции стартовал юбилейный кинофестиваль, однако красная дорожка разочаровала поклонников. Из-за забастовки в Голливуде в Италию не приехали звезды из США.

Сегодня картиной Эдоардо Де Анджелиса "Команданте" открывается 80-й Венецианский кинофестиваль. Из-за забастовки актеров и сценаристов в США, голливудские звезды на красной дорожке не появились. Так что открытие посетили только местные итальянские селебрити, и несколько звезд, вроде британки Шарлотты Рэмплинг, не связанной обязательствами с американским профсоюзом актеров.

Так что приглашенные фотографы на открытии кинофестиваля откровенно скучали. Звездой красной дорожки даже успели сделать голубя, который залетел на открытие и прогулялся перед журналистами.

Голубь стал настоящей звездой красной дорожки Фото: Getty Images

Также Венецианский кинофестиваль посетили модели, блогеры, звезды британских реалити-шоу и множество неназванных гостей, которых, видимо, пригласили, чтобы компенсировать отсутствие селебрити на открытии.

Фокус собрал самые яркие образы с красной дорожки Венецианского кинофестиваля. К слову, хотя красная дорожка и разочаровала поклонников, но представленные фильмы вызывают интерес.

Кроме "Команданте" Де Анджелиса, который заменил на открытии в этом качестве "Претендентов" Луки Гуаданьино , будут показаны фильмы: "Присцилла" Софии Копполы, "Маэстро" Брэдли Купера, "Феррари" — фильм известного режиссера Майкла Мана, а закроет фестиваль испаноязычная драма "Снежное общество".

Тони Гаррн

Немецкая супермодель Тони Гаррн вышла на красную дорожку в серебряном платье, возглавляя группу знаменитостей, прибывших в ночь открытия Венецианского кинофестиваля.

Тони Гаррн Фото: Getty Images

Тони Гаррн была одной из немногих звезд, присутствовавших на открытии старейшего кинофестиваля в мире.

Тони выглядела невероятно в платье без бретелек, украшенном крупными квадратными пайетками, создающими потрясающий мерцающий эффект. Свой вечерний наряд она просто дополнила бриллиантовым колье.

Катерина Мурино

В ярко алом платье появилась девушка Бонда, звезда фильма "Казино Рояль" Катерина Мурино. Ее кавалером на этот вечер стал художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера.

Катерина Мурино и Альберто Барбера Фото: Getty Images

Ранее Барбера отметил, что если забастовки продолжаться, то в следующем году буквально нечего будет показывать и некого будет награждать. Ведь Голливуд оказывает огромное влияние на киноиндустрию. А Венецианский кинофестиваль всегда был своеобразной остановкой перед "Оскаром". Восемь из 11 последних наград "Оскара" за лучшую режиссуру достались фильмам, дебютировавшим в Венеции.

Мариякарла Босконо

Еще одной звездой на красной дорожке стала супермодель Мариякарла Босконо. Итальянка выбрала впечатляющий алый наряд от Dolce & Gabbana.

Мариякарла Босконо Фото: Getty Images

Любимая модель Карла Лагерфельда и звезда календаря Pirelli, для которого она снималась трижды, Мариякарла посещает каждый кинофестиваль в Венеции, всякий раз выбирая впечатляющие наряды.

Бьянка Балти

Итальянка Бьянка Балти, звезда Victoria’s Secret и одна из самых популярных моделей в мире, выбрала голубое платье и эффектные украшения.

Бьянка Балти Фото: Getty Images

В мае 2007 Бьянка дебютировала, как актриса, снявшись с Азией Ардженто в фильме фильм Абеля Феррары "Сказки стриптиз-клуба".

С 2012 года Бьянка Балти — лицо Dolce & Gabbana вместе с актрисой Моникой Беллуччи.

Журдан Риан

Звезда реалити-шоу "Остров любви" Журдан Риан неожиданно появилась на открытии 80-го Венецианского международного кинофестиваля во впечатляющем платье с покрывалом и массивных золотых украшениях и подходящих по стилю золотых босоножках.

Журдан Риан Фото: Getty Images

Впрочем, каким бы разочаровывающим не был первый день Венецианского кинофестиваля в том, что касается красной дорожки, есть надежда, что до его завершения мы еще увидим немало звезд.

Так, актеры "Феррари" могут присутствовать, так как он был снят независимой студией Neon.

Также своих поклонников могут порадовать звезды фильма "Присцилла" о жизни Присциллы Пресли.

Ожидается, что кинофестиваль посетит сама Присцилла Пресли, которая ранее снималась в фильмах "Даллас" и "Голый пистолет".

Напомним, также открытие 80-го Венецианского кинофестиваля посетили звезды фильма "Ночной портье": Шарлотта Рэмплинг и Лилиана Кавани. А также режиссер Джейн Кэмпион.