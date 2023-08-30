Дочь Кейт Мосс стала лицом новой кампании французского бренда одежды (фото, видео)

Лила устроила экскурсию по любимым местам Лондона, представ в рекламной кампании в образе IT-девушки.

Дочь легендарной британской супермодели Кейт Мосс, 20-летняя Лила, уверенно идет по стопам матери и уже является очень востребованной моделью. Так, девушка стала лицом новой коллекции французского бренда женской одежды Maje. Фото и видео рекламной кампании появилось на странице лейбла в соцсети.

Бренд пригласил Лилу Мосс сыграть главную роль в своей новой кампании, которая прославляет энергичный стиль города и все типично британское. Девушка показывает свои самые любимые места в Лондоне, уютное кафе Shoreditch, модные достопримечательности Сохо.

"В этом сезоне Maje отправляется в Лондон, чтобы передать радикально крутую атмосферу города через Лилу Мосс, чьи светлые волосы и образ рокерши делают ее новой IT-девушкой, за которой стоит наблюдать", – говорится в подписи к ролику.

На снимках и видео Лила позирует в вещах, которые идеально впишутся в гардероб любой городской модницы и отвечают всем последним модным тенденциям: дубленка на подкладке из овчины, блестящие платья, классические пальто, изделия крупного трикотажа, деним, а также популярные аксессуары и обувь Maje. Интересно смотрятся ансамбли, включающие трикотажные гольфы, расшитые камнями, в сочетании с балетками, яркие аксессуары, среди которых – и хит осени 2023 красная сумка.

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