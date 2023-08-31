Украшения, одежда и воспитание детей: как Кейт Миддлтон повторяет принцессу Диану

31 августа 1997 года мама принца Уильяма и принца Гарри погибла в автокатастрофе в Париже, однако продолжает жить в памяти своих родных.

Кейт Миддлтон часто отдает должное покойной матери своего мужа принца Уильяма, Диане, принцессе Уэльской — через ее одежду, методы воспитания, выбор образа жизни. Об этом пишет Hello! Magazine.

И принц Уильям, и его жена рассказывают о покойной Диане своим трем детям, принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

В документальном фильме 2017 года "Диана, наша мать: ее жизнь и наследие" будущий король Великобритании рассказал, что "постоянно" разговаривает со своими детьми "о бабушке Диане" перед сном, чтобы они знали, что "в их жизни есть две бабушки".

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Возлюбленная старшего сына короля Чарльза III, которая ранее была герцогиней Кембриджской, в сентябре 2022 года после смерти Елизаветы II получила титул принцессы Уэльской. Королевские источники рассказывали, что она "ценит историю, связанную с этой ролью, но, разумеется, захочет смотреть в будущее, строя свой собственный путь".

Какими способами Миддлтон чтила память покойной матери своего мужа?

1. Имя принцессы Шарлотты

Несмотря на то, что Диана никогда не видела своих внуков, Уильям и Кейт нашли трогательный способ вспомнить принцессу, когда у них родилась их дочь в 2015 году. Супруги решили назвать своего второго ребенка в честь матери Уильяма и дали ей полное имя Шарлотта Элизабет Диана.

В 2021 году уже Меган Маркл и принц Гарри назвали свою дочь Лилибет Диана, почтив память покойной принцессы.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

2. Принцессу Шарлотту крестили в той же церкви, что и Диану

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили окрестить свою наследницу в месте, которое занимает особое место в их сердцах — церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Именно здесь в августе 1961 года крестили Диану.

Принцесса Диана в детстве Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

3. Кейт вспомнила Диану, когда вышла из роддома с принцем Джорджем

После рождения первого сына жена принца Уильяма поговорила со СМИ на лестнице больницы Святой Марии в Лондоне в 2013 году, вспоминая Диану, когда она представила миру своего первенца Уильяма в 1982 году.

Миддлтон выбрала для появления синее платье в горошек в стиле ампир: Диана вышла из больницы в таком же платье от Catherine Walker.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем Фото: Getty Images

4. Кейт отдала принца Джорджа в детский сад Монтессори

Именно Диана настояла на том, чтобы ее дети учились за стенами дворца, поэтому, когда принцу Уильяму пришло время пойти в детский сад, она записала его к миссис Майнорс в западном Лондоне.

Диана сама была ассистентом детского сада в школе Young England Kindergarten, который использует метод Монтессори — балансирует работу и игру и поощряет детей развиваться в собственном темпе.

Первенец Уильяма и Кейт также посещал детский сад Монтессори.

Принц Джордж Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

5. Язык тела с детьми

Кейт так же защищает своих троих детей, как Диана защищала Уильяма и Гарри. Эксперт по языку тела Патти Вуд говорит, что их язык тела с детьми очень похож.

"Обе женщины невероятно практичны, они всегда сосредоточены на своих детях, даже несмотря на хаос вокруг них". Описывая фотографию Дианы с рукой на животе Уильяма, она продолжила: "Эта связь 1-на-1 заставляет детей чувствовать себя в безопасности. Это движение якоря, которое особенно важно в потенциально стрессовых ситуациях".

Комментируя похожую фотографию Кейт и Джорджа, она добавила: "Это один из способов, как родители показывают своим детям, что они равны. Мы видим это с принцессой Дианой и Кейт Миддлтон, а также с принцем Уильямом".

Кейт Миддлтон и принц Джордж Фото: Getty Images

6. Кольцо

Почти на каждом официальном событии, которое посещает Кейт, принцесса всегда надевает свое кольцо с бриллиантом, которое ранее принадлежало Диане. В 2010 году во время предложения руки и сердца принц Уильям подарил его своей возлюбленной.

Кольцо Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

7. Другие украшения

Кроме кольца, Кейт также владеет еще одним ювелирным изделием, которое ранее принадлежало ее покойной свекрови.

Вскоре после бракосочетания Уильяма и Кейт в 2011 году невесте подарили серьги с бриллиантами и сапфирами, которые подходили к ее кольцу и изначально принадлежали Диане.

Серьги принцессы Дианы Фото: Getty Images

8. Кейт сравнивали с Дианой в ее образах

Решая, что надеть для своей поездки в Малайзию в 2012 году, Миддлтон, судя по всему, обратилась к Диане за вдохновением.

Она покрыла волосы белым платком, чтобы посетить мечеть Ассякирин в Куала-Лумпуре, и была поразительно похожа на Диану, когда она посетила больницу Шаукат Ханум в Лахоре, Пакистан в 1996 году.

Кейт Миддлтон в 2012 году Фото: Getty Images

9. Кейт надевает любимую тиару Дианы для особых случаев

Жена принца Уильяма несколько раз выбирала ослепительную тиару "Lover's Knot", которая была фаворитом принцессы Дианы. В частности, в ней Миддлтон появилась на свадьбе принца Иордании Хусейна в июне 2023 года.

Любимая тиара принцессы Дианы Фото: Daily Mail

10. Кейт черпает вдохновение для стиля своих детей у Дианы

Когда принц Джордж посетил крестины своей сестры в июле 2015 года, мальчик был одет с головы до ног в наряд, похожий на то, что когда-то носил его отец Уильям в детстве. Одетый в белую рубашку и красные шорты, Джордж повторил образ своего отца, когда Уильям пошел в больницу, чтобы встретиться со своим братом Гарри впервые в 1984 году.

Принц Джордж Фото: Getty Images

11. Кейт любит кататься на лыжах со своими детьми, как и Диана

Уильям и Кейт провели свой первый тайный отпуск с семьей из четырех человек в марте 2016 года во Французских Альпах.

Принцесса Диана когда-то везла своих детей на зимние каникулы в Австрию, где они вместе тренировались на лыжах и катались бок о бок на подъемниках.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

12. Уильям и Кейт идут по стопам Дианы в Тадж-Махале

Примерно через 24 года после того, как Диана посетила Тадж-Махал — один из самых известных символов Индии — Уильям и Кейт пошли по стопам принцессы и даже воссоздали ее фото во время своего официального тура в 2016 году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Тадж-Махале Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри хотел подарить кольцо принцессы Дианы своей жене, однако отдал его Уильяму.

Также Фокус писал о пикантном подарке принцессы Дианы принцу Уильяму на 13-летие.