1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ переходят на новый календарь: что изменилось

С началом церковного новолетия ряд праздников переносится на 13 дней раньше.

1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь окончательно переходят на новый календарь и определяют другие даты для привычных праздников. Об этом напоминают в Facebook ПЦУ.

С началом церковного новолетия Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Таким образом реализуется соответствующее решение Поместного собора. Между тем, УГКЦ будет пользоваться новым стилем, который иногда называют "григорианским", по информации Украинской правды. На григорианский календарь Церковь переходит не полностью, переход касается только неподвижных праздников.

Из-за этого даты неподвижных праздников, постов, дни чествования памяти святых будут отмечаться на 13 дней раньше.

8 сентября будет отмечаться праздник Рождества Пресвятой Богородицы;

14 сентября — Воздвижение Креста Господня;

1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы;

С 15 ноября по 24 декабря продлится Рождественский пост, а Рождество Христово — 25 декабря;

Петров пост-2024 не будет общим, потому что Пятидесятница будет праздноваться 23 июня, а день святых апостолов Петра и Павла — 29 июня.

Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая;

Пасха 2024 — 5 мая.

"Несколько лет шла подготовка к этому историческому решению... Календарная реформа будет проходить без принуждения, спокойно и рассудительно, давая всем возможность принять необходимые изменения постепенно и осознанно", — рассказывают в ПЦУ, отметив, что позволили приходам самим определять, когда они перейдут на новый календарь.

Напомним, ПЦУ окончательно перешла на новый календарь.

Также Фокус писал про все праздники сентября 2023, по новому календарю.