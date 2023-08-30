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Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня: новый церковный календарь на сентябрь 2023 года
Наталья Гулий
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С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины переходит на новоюлианский церковный календарь. Рассказываем про новые даты церковных праздников в сентябре.
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Календарь церковных праздников на сентябрь 2023 года:
Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие будут отмечать на 13 дней раньше:
- 1 сентября — преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского.
- 2 сентября — мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
- 3 сентября — священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия.
- 4 сентября — иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
- 5 сентября — пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убиение благоверного князя Глеба.
- 6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила; мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.
- 7 сентября — предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского; преподобного Луки.
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери.
- 9 сентября — праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского.
- 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; святителей Петра и Павла, епископов Никейских.
- 11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
- 12 сентября — священномученика Автонома Италийского.
- 13 сентября — память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
- 14 сентября — Воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
- 15 сентября — великомученика Никиты Готфского.
- 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.
- 17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
- 18 сентября — Молченской иконы Божиeй Матери.
- 19 сентября — благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
- 20 сентября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.
- 21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата.
- 22 сентября — пророка Ионы.
- 23 сентября — зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
- 24 сентября — первомученицы равноапостольной Феклы.
- 25 сентября — преподобной Евфросинии Александрийской.
- 26 сентября — преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
- 27 сентября — мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных; апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.
- 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника.
- 29 сентября — преподобного Кириака отшельника.
- 30 сентября — священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.