Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня: новый церковный календарь на сентябрь 2023 года

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины переходит на новоюлианский церковный календарь. Рассказываем про новые даты церковных праздников в сентябре.

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Календарь церковных праздников на сентябрь 2023 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие будут отмечать на 13 дней раньше: