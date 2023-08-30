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Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього: новий церковний календар на вересень 2023 року
Наталія Гулій
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З 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить на новоюліанський церковний календар. Розповідаємо про нові дати церковних свят у вересні.
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Календар церковних свят на вересень 2023 року:
Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначатимуть на 13 днів раніше:
- 1 вересня — преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів пістниць і священномученика Аммуна Іраклійського.
- 2 вересня — мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни; преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.
- 3 вересня — священномучеників Анфима, єпископа Нікомідійського, і Феофіла, диякона; мучеників Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зінона; мучениці Домни дівочої та мученика Євфимія.
- 4 вересня — ікони Божої Матері "Неопалима Купина".
- 5 вересня — пророка Захарії і праведної Єлисавети; преподобномученика Афанасія Брестського, ігумена; убієння благовірного князя Гліба.
- 6 вересня — спогад чуда Архістратига Михаїла; мучеників Євдоксія, Зинона і Макарія.
- 7 вересня — передсвято Різдва Пресвятої Богородиці; мученика Созонта Помпеольського; преподобного Луки.
- 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці; Почаївської ікони Божої Матері.
- 9 вересня — праведних Богоотців Іоакима і Анни; мученика Северіана Севастійського.
- 10 вересня — мучениць Мінодори, Мітродори і Німфодори; святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських.
- 11 вересня — преподобної Феодори Олександрійської Молодшої.
- 12 вересня — священномученика Автонома Італійського.
- 13 вересня — пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі; передсвяткування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.
- 14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього; преставлення святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.
- 15 вересня — великомученика Микити Готфського.
- 16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної.
- 17 вересня — мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
- 18 вересня — Молченської ікони Божої Матері.
- 19 вересня — благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта.
- 20 вересня — великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їхніх Агапія і Феопіста.
- 21 вересня — апостола від 70-ти Кодрата.
- 22 вересня — пророка Іони.
- 23 вересня — зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
- 24 вересня — первомучениці рівноапостольної Фекли.
- 25 вересня — преподобної Єфросинії Олександрійської.
- 26 вересня — преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
- 27 вересня — мученика Каллістрата і дружини його: Гімнасія та інших; апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни.
- 28 вересня — преподобного Харитона Сповідника.
- 29 вересня — преподобного Кіріака пустельника.
- 30 вересня — священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії; святителя Михаїла, першого митрополита Київського.