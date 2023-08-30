Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього: новий церковний календар на вересень 2023 року

З 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить на новоюліанський церковний календар. Розповідаємо про нові дати церковних свят у вересні.

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Календар церковних свят на вересень 2023 року:

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначатимуть на 13 днів раніше: