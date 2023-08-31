Сэм Асгари отписался от Бритни Спирс в Instagram (фото)
Звездная пара разводится после 14 месяцев брака.
29-летний ирано-американский актер и фитнес-тренер Сэм Асгари перестал следить за Бритни Спирс в Instagram после того, как в начале августа 2023 года подал на развод после 14 месяцев брака.
С тех пор, как появилась новость об их разрыве, в публичном пространстве был ряд неприятных обвинений, в частности, Сэм обвинил Бритни в измене.
Сейчас в Instagram 41-летняя американская певица подписана на своего пока официального мужа, однако он уже отписался от нее.
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Фитнес-тренер продолжал следить за Бритни в Instagram до среды, 30 августа 2023 года.
Артистка, судя по всему, не была удивлена развитием событий, опубликовав в Instagram очередное танцевальное видео.
Звездная пара поженилась летом 2022 года. Перед этим певица пережила выкидыш и 13-летнее "рабство" своего отца Джейми Спирса, который полностью контролировал дочь и не разрешал беременеть.
Напомним, Сэм Асгари мог сотрудничать с отцом бывшей возлюбленной.
Также Фокус писал о новом вероятном романе Бритни Спирс.