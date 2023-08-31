Сэм Асгари отписался от Бритни Спирс в Instagram (фото)

Звездная пара разводится после 14 месяцев брака.

29-летний ирано-американский актер и фитнес-тренер Сэм Асгари перестал следить за Бритни Спирс в Instagram после того, как в начале августа 2023 года подал на развод после 14 месяцев брака.

С тех пор, как появилась новость об их разрыве, в публичном пространстве был ряд неприятных обвинений, в частности, Сэм обвинил Бритни в измене.

Сейчас в Instagram 41-летняя американская певица подписана на своего пока официального мужа, однако он уже отписался от нее.

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Сэм Асгари отписался от Бритни Спирс Фото: Скріншот Бритни Спирс еще подписана на Сэма Асгари Фото: Скріншот

Фитнес-тренер продолжал следить за Бритни в Instagram до среды, 30 августа 2023 года.

Артистка, судя по всему, не была удивлена развитием событий, опубликовав в Instagram очередное танцевальное видео.

Бритни Спирс

Звездная пара поженилась летом 2022 года. Перед этим певица пережила выкидыш и 13-летнее "рабство" своего отца Джейми Спирса, который полностью контролировал дочь и не разрешал беременеть.

Бритни Спирс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Напомним, Сэм Асгари мог сотрудничать с отцом бывшей возлюбленной.

Также Фокус писал о новом вероятном романе Бритни Спирс.