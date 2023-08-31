Борис Джонсон примерил вышиванку от украинского бренда с картой на сердце (фото, видео)

Среди других известных клиентов бренда Damirli, создавшего вышиванку для британского политика, – президент Украины Владимир Зеленский и боксер Александр Усик.

59-летний экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину публично заявил о поддержке нашей страны, спустя полтора года войны продолжает быть рядом. В сеть попал снимок, где он позирует в вышиванке с вышитым у сердца орнаментом в форме карты Украины в сине-желтых цветах. Вышиванку для него создал украинский бренд мужской одежды Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой. Соответствующее фото Джонсона в вышиванке присутствует странице лейбла и в личном аккаунте Гасановой.

Борис Джонсон в вышиванке от Damirli Фото: 𝐷𝑎𝑚𝑖𝑟𝑙𝑖/instagram

Тут же можно увидеть и процесс создания полностью белой льняной сорочки с вышитыми на рукавах и воротнике узорами.

"Вышиванка для особенного человека, счастливы работать с лучшими!", – говорится в подписи.

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Ранее в вышиванке бренда появился президент Украины Владимир Зеленский. Рубашка цвета хаки, украшенная украинским орнаментом трезубцем, вышитым у сердца, была на нем во время его речи по случаю Дня Независимости.

Любит изделия бренда и боксер Александр Усик. На пресс-конференции перед боем с британцем Даниелем Дюбуа украинский спортсмен был в роскошном комплекте от Damirli.

Ранее Фокус писал, что первая леди Украины Елена Зеленская появилась в Культурном центре при Посольстве Украины в Израиле в вышиванке от украинского бренда вышиванок Gaptuvalnya.