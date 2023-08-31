Жена Кевина Костнера требует, чтобы он обеспечил роскошную жизнь их детям

Несмотря на развод звездной пары, Кристин Баумгартнер хочет, чтобы ее дети путешествовали на частных джетах и жили в поместье.

Жена Кевина Костнера Кристин Баумгартнер хочет, чтобы их трое детей продолжали жить роскошно, несмотря на развод родителей. Об этом пишет Us Weekly.

Бывшая дизайнер сумок обратилась в суд с просьбой обязать звезду "Йеллоустоуна" выплачивать ей почти 200 000 долларов ежемесячно в качестве алиментов, чтобы их дети могли поддерживать тот же уровень жизни, к которому они привыкли.

"Суд обязан установить алименты на детей на таком уровне, чтобы дети, находясь с Кристин, вели образ жизни, сопоставимый с тем, которым они пользуются, когда они с отцом", — написала команда юристов Баумгартнер в записке, поданной перед судом.

"Постановление суда должно позволять детям получать поддержку на уровне, который соответствует значительному состоянию Кевина, даже если этот уровень поддержки также улучшает уровень жизни Кристин".

Команда юристов Баумгартнер заявила, что ее дети — 16-летний Кейден, 14-летний Хейс и 13-летняя Грейс — должны жить в "доме, подобном дому Костнера", когда они находятся под опекой матери. А поместье Костнера стоит более 140 миллионов долларов.

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Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер Фото: Getty Images

Кроме того, адвокаты матери троих детей написали, что наследники экс-пары должны иметь возможность поехать на "подобные каникулы", когда они с ней, что включает частный полет.

"Поскольку дети летают на частных самолетах, чтобы поехать на роскошные каникулы, когда они с отцом, Семейный кодекс предписывает, что Кевин должен платить достаточное количество алиментов Кристин, чтобы дети могли поехать на подобные каникулы, когда они с ней", — говорится в сообщении юристов.

Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер Фото: Getty Images

Напомним, Кевин Костнер путешествует на частном джете.

Также Фокус писал о переезде Кристин Баумгартнер из поместья Кевина Костнера.