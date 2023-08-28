Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Кевин Костнер летает на частном джете, пока его жена просит увеличить алименты (фото)

Кевин Костнер, Кевин Костнер развод, Кевин Костнер кристин баумгартнер, Кевин Костнер дети, частный самолет
Фото: Getty Images | Кевин Костнер

Бывшая пара сейчас разводится после 18 лет брака. Они воспитывают троих общих детей.

Related video

68-летний американский актер Кевин Костнер вернулся в Санта-Барбару на частном самолете после того, как его жена Кристин Баумгартнер просила увеличить алименты до 175 тысяч долларов в месяц на фоне скандального развода. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносного актера заметили в черных спортивных штанах свободного кроя, а также в черной куртке. Он добавил к образу белую рубашку и обул черно-белые кроссовки.

Актер накинул пару солнцезащитных очков, чтобы защитить глаза от яркого калифорнийского солнца. Его "поймали" папарацци, когда Костнер доставал свой багаж из самолета.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Актер вернулся из Глазго в Санта-Барбару, где расположен его роскошный особняк стоимостью 145 миллионов долларов.

Его последняя поездка в Шотландию состоялась вскоре после того, как бывшая возлюбленная Кристин Баумгартнер потребовала от актера увеличить алименты от 129 755 до 175 057 долларов в месяц, чтобы финансировать жизнь их троих детей на фоне развода пары после 18 лет брака.

Первоначально Баумгартнер, которая подала на развод в мае 2023 года, требовала ежемесячных алиментов в размере 248 000 долларов, но Костнер сказал, что он против этого, прежде чем бывший дизайнер сумок получила 129 755 долларов в месяц.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Fullscreen
Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер
Фото: Getty Images

Напомним, Кевин Костнер сводил дочь на концерт Тейлор Свифт.

Также Фокус писал о появлении Кевина Костнера в теплом пальто в шотландском городе.