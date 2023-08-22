Кевин Костнер появился в теплом пальто в жару (фото)

Звезда "Йеллоустоуна" прибыл в Шотландию из-за рабочих моментов.

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68-летнего американского актера Кевина Костнера заметили в Глазго, Шотландия, на фоне его скандального развода с Кристин Баумгартнер. Об этом пишет Daily Mail.

Костнер посетил город, чтобы записать музыку к своему фильму, и во время прогулки он был в хорошем настроении. Актер был одет в теплое пальто, джинсы и шарф в жару 22C, когда гулял с актером Дэвидом О'Харой. К образу бывший возлюбленный Кристин Баумгартнер добавил черные солнцезащитные очки и зонтик.

Актер раздавал автографы перед возвращением в свой отель в Глазго после дня, проведенного на свежем воздухе.

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Кевин Костнер в Глазго

За несколько дней до этого Костнер и Баумгартнер прибыли отдельно, чтобы дать показания по незавершенному разводу в Санта-Барбаре, Калифорния.

Звездный дуэт поженился в 2004 году, а в мае 2023 дизайнер сумок подала на развод после 18 лет брака. Вокруг разрыва знаменитостей ряд скандалов, в частности, изгнание Кристин из имения актера за 145 млн долларов.

Кевин Костнер в Глазго

Напомним, Кевин Костнер сводил свою дочь на концерт Тейлор Свифт.

Также Фокус писал о недавнем появлении Кевина Костнера за рулем Land Rover.