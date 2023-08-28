Кевін Костнер літає на приватному джеті, поки його дружина просить збільшити аліменти (фото)

Колишня пара наразі розлучається після 18 років шлюбу. Вони виховують трьох спільних дітей.

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68-річний американський актор Кевін Костнер повернувся в Санта-Барбару на приватному літаку після того, як його дружина Крістін Баумгартнер просила збільшити аліменти до 175 тисяч доларів на місяць на фоні скандального розлучення. Про це пише Daily Mail.

Оскароносного актора помітили в чорних спортивних штанах вільного крою, а також у чорній куртці. Він додав до образу білу сорочку та взув чорно-білі кросівки.

Актор накинув пару сонцезахисних окулярів, щоб захистити очі від яскравого каліфорнійського сонця. Його "зловили" папараці, коли Костнер діставав свій багаж з літака.

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Актор повернувся із Глазго в Санта-Барбару, де розташований його розкішний особняк вартістю 145 мільйонів доларів.

Його остання поїздка в Шотландію відбулася незабаром після того, як його колишня кохана Крістін Баумгартнер вимагала від актора збільшити аліменти зі 129 755 до 175 057 доларів на місяць, щоб фінансувати життя їхніх трьох дітей на фоні розлучення пари після 18 років шлюбу.

Спочатку Баумгартнер, яка подала на розлучення у травні 2023, вимагала щомісячних аліментів у розмірі 248 000 доларів, але Костнер сказав, що він проти цього, перш ніж колишня дизайнерка сумок отримала 129 755 доларів на місяць.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кевін Костнер зводив доньку на концерт Тейлор Свіфт.

Також Фокус писав про появу Кевіна Костнера в теплому пальті в шотландському місті.