Коля Серга рассказал, что Тина Кароль отказывалась выступать перед военными: реакция фанатов певицы

Серга — участник "Культурного десанта", который организовывает концерты в прифронтовых зонах, госпиталях и на деоккупированных украинских территориях.

38-летняя украинская певица Тина Кароль отказывалась выступить перед военными. Об этом рассказал 34-летний телеведущий и музыкант Коля Серга, который сейчас воюет в рядах ВСУ, в своем новом интервью для "Ґрунт".

Певец, который также входит в состав "Культурного десанта", признался, что порой концерты нужно отменять, потому что артисты отказываются приехать в прифронтовую зону.

"Кто-то просто обещал и не приезжал. Тина Кароль, например. Она за день [до концерта] постоянно съезжала, отказывалась. Ну, ей страшно было. И я понимаю, что у нее находились какие-то причины, но базовая — просто страх. Может, она к госпиталям присоединится", — рассказал украинский музыкант, который организовывает концерты в прифронтовых зонах, госпиталях и на деоккупированных украинских территориях.

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Коля Серга

Серга добавил, что многие звезды, кто отказывается от таких выступлений, раньше больше времени были за границей, поэтому в Украине им страшно. Однако музыканта и военнослужащего удивили другие исполнители. Например, Казак Сиромаха, певец нигерийского происхождения Мирослав Кувалдин.

Коля Серга

Фанаты Тины Кароль уже отреагировали на слова Серги. Они публикуют видео выступления певицы перед украинскими военными летом 2022 года.

"Сейчас в сети гуляет интервью Коли Серги, который говорит, что Тина не ездила с ним к военным. Но она ездила, но просто не с Колей", — отмечают поклонники артистки, подчеркнув, что раскрывать локации таких выступлений нельзя.

Реакции самой Тины Кароль пока не было.

Тина Кароль

Напомним, новая песня Тины Кароль может получить "Грэмми-2024".

Также Фокус писал о ярком перформансе Тины Кароль во время киевского концерта.