Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в стильном бикини

Знаменитость позировала в стильном комплекте, состоящем из верха бикини и юбки.

56-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек Пино продемонстрировала фигуру на новой фотографии. Летний снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Звезда фильма "Фрида" порадовала поклонников на новом снимке, показав декольте в откровенном синем верхе бикини с маленькими вырезами, подчеркивающем ее бюст и подтянутый живот. Она соединила стильный треугольный верх с яркой сине-белой юбкой с рисунком и бахромой.

Опираясь одной рукой на стену, а другой — на перила лестницы, Хайек распустила свои черные волосы и продемонстрировала безупречный цвет лица без макияжа.

Сальма Хайек Фото: Instagram salmahayek

Напомним, Несколько недель звезда фильма "Вечные" отдыхала с семьей в Мексике. К ней присоединились муж, бизнесмен Франсуа-Анри Пино, дочь Валентина, мама актрисы и дети ее возлюбленного от предыдущих союзов.

За это время Хайек регулярно делилась с фанатами фотографиями в купальниках. Накануне знаменитая актриса позировала в бирюзовом сплошном купальнике Gucci на фоне океана. Ранее Сальма также примерила черный купальник с пикантным вырезом.

Также Фокус писал о том, как Сальма Хайек выглядит без макияжа.