Жена Кевина Костнера ответила, почему друг актера заплатил ей 20 000 долларов

На фоне скандального развода Кристин Баумгартнер отдыхала на Гавайях с близким другом актера.

Жена американского актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер засвидетельствовала, что мужчина, с которым она была сфотографирована во время отпуска на Гавайях летом 2023 года, не является ее парнем. Об этом пишет TMZ.

Актер "Йеллоустоуна" и 49-летняя дизайнер сумок посетили слушания на фоне своего развода в Санта-Барбаре в четверг, 31 августа 2023 года, и Баумгартнер дала показания.

Кристин рассказала о своей июльской поездке на Гавайи, где она была сфотографирована с давним другом Костнера, банкиром Джошем Коннором, состоятельным финансистом, который живет неподалеку от особняка звезды в Карпинтерии, Калифорния.

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Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер Фото: Getty Images

Кристин призналась, что, несмотря на то, что Джош дал ей 20 000 долларов, они не встречаются, и что она жила в комнате с лучшей подругой во время пребывания на Гавайях.

Ранее Костнер сказал, что Кристин вводит в заблуждение, и 20 000 долларов ей "недавно подарил бойфренд".

Коннор, который живет в Санта-Барбаре, является давним другом Костнера и недавно развелся со своей женой Патрисией.

Актер обвинил свою жену в романтических отношениях с ним, но когда адвокат Баумгартнер прямо спросил, ее ли он парень, она твердо ответила: "Нет".

Женщину также спросили о 20 000 долларов, которые ей дал Коннор, и она сказала суду, что 10 000 долларов дали ее матери, "потому что она волновалась за свой дом".

Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер Фото: Getty Images

Она со слезами призналась, что Костнер платил ее матери 5000 долларов в месяц "годами", но выплаты прекратились, когда они развелись.

Баумгартнер сказала, что она вернула остальные 10 000 долларов Коннору, "потому что они ей сейчас не нужны".

Напомним, Кристин Баумгартнер требует, чтобы Костнер обеспечивал их детям роскошную жизнь.

Также Фокус писал об отдыхе бывшей возлюбленной Кевина Костнера на Гавайях.