Принцесса Иордании Раджва появилась на публике в комбинезоне Zara за $62

Комбинезон принцесса дополнила широким поясом и элегантными украшениями.

29-летняя жена наследного принца Иордании Аль-Хусейна бен Абдаллы II, Раджва аль-Хусейн, имеет все шансы затмить своим стилем признанную икону моды в лице мамы ее мужа, королевы Рании. Девушка умело сочетает повседневные вещи с дорогими аксессуарами и даже в дешевых по королевским меркам ансамблях имеет царственный вид. Так, она была невероятной в гостях у свекрови, которая отметила 53-й день рождения. Снимками королева Рания традиционно поделилась в Instagram.

Принцесса надела бежевый комбинезон Zara с воротником с лацканами и эластичным поясом с регулируемыми завязками и стоперами стоимостью чуть больше $60, дополнив его широким кожаным ремнем и крупными серьгами-подвесками.

В целом ее ансамбль получился свежим и легким.

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Комбинезон Zara, который выбрала принцесса Раджва Фото: Zara

Королева Рания выглядела не менее элегантно. Она излучала современную элегантность, надев сочетание новых и повторяющихся вещей. Королева выставила напоказ шикарное сочетание: свежую укороченную хлопковую рубашку Off White и прямые джинсы Khaite с заклепками "Danielle". Ее мини-сумка-мессенджер 3.1 Phillip Lim и неподвластные времени серьги Elise Dray с жемчугом и бриллиантами завершили образ.

Наследный принц Иордании Хусейн и Раджва Аль-Саиф поженились 1 июня 2023 года. На их свадьбе было более 1700 гостей: представителей политикума и аристократии. Среди приглашенных – и принц Уильям с женой Кейт Миддлтон, а также принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци.

Раджва – архитектор. Она получила степень в Сиракузском университете в Нью-Йорке и училась в Институте дизайна и мерчандайзинга моды в Лос-Анджелесе после получения среднего образования в Саудовской Аравии. Девушка работала в архитектурной фирме в Лос-Анджелесе, а в настоящее время работает в дизайн-студии Designlab Experience в Эр-Рияде. Она – младшая дочь Халеда М. Аль Саифа и его жены Аззы бинт Наиф Аль-Судаири. Аль Саиф является генеральным директором Al Saif Group, частной компании с разнообразным портфелем бизнеса в сфере здравоохранения, строительства и услуг безопасности, а также членом правления Саудовско-британского совместного делового совета. А мать невесты – родственница саудовского короля Салмана.

Ранее Фокус писал, что Рания появилась на свадьбе сына в роскошном черном платье от Dior.