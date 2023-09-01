"Нет!": Дженнифер Лопес напомнила, что первая надела образ, в котором появилась Шакира (видео)
И Джей Ло в 2018 году, и Шакира в 2023 появились в одинаковых пальто от нидерландского модного дома.
54-летняя американская певица Дженнифер Лопес предстала в таком же образе, как и Шакира. Архивным видео звезда сцены делится в своем Instagram.
Впрочем, эффектный аутфит от Viktor&Rolf жена Бена Аффлека примеряла еще в 2018 году.
"НЕТ😉 Возвращение 🎶 Té Boté", — подписала Джей Ло отрывок из своего клипа 5-летней давности.
На артистке было белое пальто, украшенное одним словом, написанным гигантскими трехмерными буквами "NO". Волосы Джей Ло тогда собрала в длинную косичку.
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"Не могу перестать смеяться с этого пальто "НЕТ"", "Шакира на 5 лет немного опоздала с таким видом😂", "Сама королева!!!" — комментируют архивный ролик Лопес ее фанаты.
В таком же образе 46-летняя колумбийская певица Шакира посетила показ в рамках Недели моды во Франции в июле 2023 года. Тогда поклонники знаменитости заподозрили, что таким образом она намекает своему бывшему бойфренду Жерару Пике.
Напомним, 54-летняя Дженнифер Лопес поделилась утренним селфи.
Также Фокус писал об особой награде, которую присвоили Шакире.