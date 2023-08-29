54-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит утром (фото)

Знаменитость пожелала фанатам удачного понедельника и недели.

Related video

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась утренним селфи. Как звезда выглядит утром в постели, она показала своим сотням миллионов фолловеров в Instagram.

Знаменитость предстала в зеленом пеньюаре среди белоснежной постели. Волосы Джей Ло были распущены, а на лицо, судя по всему, уже был нанесен легкий макияж.

"Доброе утро и счастливого понедельника! Это будет замечательная неделя!!!" — прокомментировала свежий снимок жена Бена Аффлека, которая также отметила страницу своего бренда косметики.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дженнифер Лопес

"Аминь!!! Желаю тебе того же, дорогая", "Мы все нуждались в этом сегодня", "Счастливого понедельника, моя королева", — пишут в комментариях подписчики американской звезды сцены и экрана.

Оскароносного Бена Аффлека в это утро с женой на фото не заметили.

Напомним, Джей Ло в рваных джинсах отправилась на прогулку с детьми.

Также Фокус писал о новых фото со свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которыми певица поделилась в честь первой годовщины церемонии, состоявшейся летом 2022 года.