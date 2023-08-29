54-річна Дженніфер Лопес показала, як виглядає зранку (фото)

Знаменитість побажала фанатам вдалого понеділка та тижня.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася ранковим селфі. Як зірка виглядає зранку в ліжку, вона показала своїм сотням мільйонів фоловерів в Instagram.

Знаменитість постала в зеленому пеньюарі серед білосніжної постелі. Волосся Джей Ло було розпущене, а на обличчя, судячи з усього, вже був нанесений легенький макіяж.

"Доброго ранку та щасливого понеділка! Це буде чудовий тиждень!!" — прокоментувала свіжий знімок дружина Бена Аффлека, яка також позначила сторінку свого бренду косметики.

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Дженніфер Лопес

"Амінь!!! Бажаю тобі того ж, люба", "ми всі потребували цього сьогодні", "Щасливого понеділка, моя королево", — пишуть у коментарях підписники американської зірки сцени та екрану.

Оскароносного Бена Аффлека цього ранку з дружиною на фото не помітили.

Нагадаємо, Джей Ло у рваних джинсах помітили на прогулянці з дітьми.

Також Фокус писав про нові фото з весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, якими співачка поділилася на честь першої річниці церемонії, що відбулася влітку 2022 року.