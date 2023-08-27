У модних рваних джинсах: Дженніфер Лопес помітили на прогулянці з дітьми (фото)

Зірка відома своїм бездоганним модним смаком як на червоній доріжці, так і за її межами.

Related video

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес була помічена на прогулянці зі своїми дітьми, 15-річними близнюками Максом і Еммою, якого вона ділить із колишнім чоловіком Марком Ентоні. Про це пише Daily Mail.

Для прогулянки з морозивом у Беверлі-Гіллз, знаменита акторка одягла бежеву вільну блузку на ґудзиках, яку вона заправила в модні рвані джинси з потертостями. Дружина Бена Аффлека носила сині туфлі на високих підборах і несла дорогу сумку Birkin на згині лівої руки. У цій же руці вона тримала стаканчик з морозивом. На завершення свого вбрання Джей Ло одягла сонцезахисні окуляри в стилі 70-х, золоті сережки-кільця і витончений золотий ланцюжок-кольє.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

На обід тріо скуштувало страви каліфорнійської кухні в улюбленому знаменитостями ресторані Porta Via. Дженніфер і її діти, здавалося, чудово провели час разом, коли їх сфотографували усміхненими і балакучими на зворотному шляху до припаркованого автомобіля.

Емме була в зелених камуфляжних штанях, чорному топі з принтом і кросівках у тон. Тим часом її брат Макс вибрав чорні спортивні штани, смугасту футболку і синю бейсболку.

Нагадаємо, Джей Ло почала зустрічатися з музикантом Марком Ентоні 2003 року, незабаром після того, як розірвала свої перші заручини з Беном Аффлеком. Пара одружилася 2004 року, а через чотири роки у них народилися близнюки. У 2011 році колишня зіркова пара розлучилася.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес зводила дочку Бена Аффлека на обід.