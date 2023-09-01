Виктория Бекхэм поздравила сына Ромео с 21-летием забавными кадрами (видео)

Виктория и Дэвид Бекхэмы воспитывают четверых детей, и одному из них 1 сентября 2023 исполняется 21 год.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поздравила своего среднего сына Ромео с днем рождения. Роликом с архивными кадрами многодетная мама делится в Instagram.

"С Днем рождения @RomeoBeckham.... Самая милая, добрая и щедрая душа. Мы так гордимся тобой и любим тебя больше, чем можно выразить словами, ты наше все xx Целуем", — обратилась Виктория к сыну в день его 21-летия.

В видео показан ряд архивных кадров: маленький Ромео играет в футбол, фото именинника с его девушкой Мией Реган, женой старшего брата Николой Пельтц, забитый гол во время футбольного матча и тому подобное.

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Ромео Бекхэма поздравили с 21-летием

"Лучший брат", — подписала архивное фото всех трех сыновей британская знаменитость. А также показала совместный снимок с именинником и кадр, на котором Ромео сидит в поле.

Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram

"Обожаю вашу семью!", "С днем рождения вашего прекрасного мальчика", "Какая замечательная любящая семья вы все. Обычно я не комментирую, но ваши фото заставляют меня улыбаться", — присоединяются к поздравлениям подписчики Виктории.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэмы поцеловались во время отдыха в Хорватии.

Также Фокус писал о музыкальном таланте младшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов.