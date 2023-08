Круз Бекхэм идет по стопам матери и демонстрирует свои музыкальные способности (видео)

Виктория Бекхэм является бывшей солисткой группы Spice Girl.

18-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Круз продемонстрировал свой музыкальный талант. В Instagram-аккаунте Виктория поделилась видеороликом, на котором юноша играет на гитаре.

В клипе Круз сидел на каменной стене у моря на фоне потрясающего заката, моря и гор, играя красивую версию "Here Comes The Sun" группы "Beatles". Видео было снято в Хорватии, куда семейство Бекхэмов отправилось на отдых.

Поклонники в комментариях похвалили старания младшего сына звездной пары, упомянув, что Круз явно унаследовал музыкальный талант Виктории. Как известно, она была участницей британской поп-группы Spice Girls, которая была на пике популярности в 90-х. Круз часто демонстрирует музыкальные способности в своих социальных сетях.

