Круз Бекхем іде по стопах матері та демонструє свої музичні здібності (відео)

Вікторія Бекхем є колишньою солісткою гурту Spice Girl.

18-річний син Девіда і Вікторії Бекхемів Круз продемонстрував свій музичний талант. В Instagram-акаунті Вікторія поділилася відеороликом, на якому юнак грає на гітарі.

У кліпі Круз сидів на кам'яній стіні біля моря на тлі приголомшливого заходу сонця, моря і гір, граючи красиву версію "Here Comes The Sun" групи "Beatles". Відео було знято в Хорватії, куди сімейство Бекхемів вирушило на відпочинок.

Шанувальники в коментарях похвалили старання молодшого сина зіркової пари, згадавши, що Круз явно успадкував музичний талант Вікторії. Як відомо, вона була учасницею британської поп-групи Spice Girls, яка була на піку популярності в 90-х. Круз часто демонструє музичні здібності у своїх соціальних мережах.

