Девід Бекхем із сином Крузом та актором Остіном Батлером підняли повалене дерево (відео)

Інцидент стався на дорозі в Канаді.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала кумедне відео з Девідом, сином Крузом та актором Остіном Батлером.

Знаменитості разом піднімали повалене дерево, яке перегородило їм дорогу на канадській дорозі, поки Вікторія це знімала.

Багатодітна мама розповіла, що вони застрягли, коли впало дерево, а її чоловік Девід, син Круз і Остін повинні були підняти дерево, щоб пропустити машини.

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Інцидент стався перед тим, як група поїхала до Техасу, щоб подивитися, як футбольна команда Девіда "Інтер Маямі", співвласником якої він є, грає з ФК "Даллас" у матчі Кубка Ліги.

Бекхеми та Остін Батлер підняли повалене дерево

У підписі Вікторія зазначила: "Ви коли-небудь думали, що побачите, як Елвіс і Бекхеми піднімають дерево?"

Співачка також похвалила свого коханого: "Ось дерево впало, і подивіться, який мужній мій чоловік. Девід виглядає дуже мужньо. Тисніть сильніше, давайте, хлопці".

Нагадаємо, 12-річна Гарпер Бекхем зробила макіяж своєму зірковому батьку.

Також Фокус писав про відпочинок Девіда та Вікторії Бекхем на яхті.