Девід Бекхем дозволив доньці зробити йому макіяж (фото)
Максимально зосереджена 12-річна Гарпер підмальовувала батьку очі.
48-річний британський футболіст Девід Бекхем дозволив своїй молодшій дитині, доньці Гарпер, випробувати на собі деякі з її навичок макіяжу. Зворушливим знімком спортсмен поділився у своєму Instagram з понад 81 млн підписників.
Колишній професійний футболіст показав, як його 12-річна донька випробувала свої навички візажиста на його обличчі, застосувавши те, що здається білою підводкою для очей.
Гарпер, одягнена в світло-рожевий комплект із заплетеним волоссям, виглядала надзвичайно зосередженою, обережно фарбуючи батька.
"Мабуть, татові знадобилося трохи пудри й контуру (не знаю, що це означає, але я виглядав краще, навіть якщо цього не було)❤️мій маленький візажист❤️ @victoriabeckham", — підписав він пост, позначивши тегом свою дружину Вікторію Бекхем.
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Фоловери багатодітного батька засипали знімок компліментами.
"Безцінне фото", "Так мило", "Ой, це чарівно", "Милі стосунки у них", — пишуть фанати родини Бекхем.
Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі посварилися з Вікторією та Девідом Бекхемами.
Також Фокус писав про 12-й день народження Гарпер Бекхем.