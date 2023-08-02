Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Девід Бекхем дозволив доньці зробити йому макіяж (фото)

девід бекхем, донька девіда та вікторії бекхем, гарпер бекхем, макіяж, родина бекхем
Фото: David Beckham/Instagram | Девід Бекхем з донькою Гарпер

Максимально зосереджена 12-річна Гарпер підмальовувала батьку очі.

Related video

48-річний британський футболіст Девід Бекхем дозволив своїй молодшій дитині, доньці Гарпер, випробувати на собі деякі з її навичок макіяжу. Зворушливим знімком спортсмен поділився у своєму Instagram з понад 81 млн підписників.

Колишній професійний футболіст показав, як його 12-річна донька випробувала свої навички візажиста на його обличчі, застосувавши те, що здається білою підводкою для очей.

Гарпер, одягнена в світло-рожевий комплект із заплетеним волоссям, виглядала надзвичайно зосередженою, обережно фарбуючи батька.

"Мабуть, татові знадобилося трохи пудри й контуру (не знаю, що це означає, але я виглядав краще, навіть якщо цього не було)❤️мій маленький візажист❤️ @victoriabeckham", — підписав він пост, позначивши тегом свою дружину Вікторію Бекхем.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Девід Бекхем з донькою Гарпер

Фоловери багатодітного батька засипали знімок компліментами.

"Безцінне фото", "Так мило", "Ой, це чарівно", "Милі стосунки у них", — пишуть фанати родини Бекхем.

Девід Бекхем з донькою Гарпер Fullscreen
Девід Бекхем з донькою Гарпер
Фото: Instagram davidbeckham

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі посварилися з Вікторією та Девідом Бекхемами.

Також Фокус писав про 12-й день народження Гарпер Бекхем.