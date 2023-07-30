Вікторія Бекхем у бікіні відпочиває на яхті разом із чоловіком (фото)

Девід і Вікторія насолоджувалися відпочинком цими вихідними, засмагаючи під тропічним сонцем.

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49-річна британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала струнку фігуру в бікіні. Вона була помічена в компанії чоловіка Девіда Бекхема на яхті. Про це пише Daily Mail.

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Вікторія мала розслаблений вигляд, коли вона роздяглася до чорного бікіні, проводячи час із чоловіком на їхній розкішній яхті вартістю 6,4 мільйона доларів біля узбережжя Маямі, штат Флорида.

Дизайнерка показала підтягнуту статуру, одягнувши бікіні та чорні короткі шорти. Вона прикрила очі темними сонцезахисними окулярами, коли йшла палубою судна.

Колишній футболіст був одягнений у повсякденний одяг, обравши помаранчеву футболку і сірі шорти. Свій аутфіт він завершив чорно-білою бейсболкою від японського дизайнера Хіроші Фудзівара.

Їхній невимушений відпочинок на яхті відбувся після того, як з'ясувалося, що Меган Маркл припинила дружити з парою через підозру, що вони могли злити історії про Сассексів таблоїдам.

Також Фокус писав, що Девід і Вікторія Бекхеми та Ліонель Мессі з дружиною Антонеллою Рокуццо організували подвійне побачення в Маямі.