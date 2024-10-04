Не можна шуміти навіть на весіллях: популярний курорт ризикує стати містом-привидом

Підприємці хорватського Хвара скаржаться, що люди почали скасовувати броні на наступний сезон, бо це не той відпочинок, на який вони розраховували. У майбутньому це може призвести до того, що ніхто не відвідуватиме острів. Бізнесмени вийшли на вулиці з протестом.

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Туристичному бізнесу в Хорватії може настати кінець через нові правила влади. Бізнес панікує, адже міста можуть перетворитися на "привиди", куди ніхто не захоче приїжджати. Про це йдеться в матеріалі Express.

На хорватському острові Хвар відбулася акція протесту, пов'язана з новим невигідним законом, який змушує власників бізнесів відмовлятися від послуг. Наступний сезон під загрозою, адже люди скасовують замовлення.

На один день власники барів у центі Хвара вирішили закрити свої заклади, щоб провести мітинг. Вони закликали місцеву владу вжити заходів, які б забезпечили майбутнє туризму і не залишили підприємців без грошей.

Однією з основних проблем є чинний закон про захист від шуму, який передбачає максимально допустимі рівні звуків.

"Минулий сезон неминуче виявився провальним, багато в чому через чинний закон про захист від шуму, і доходи виявилися набагато нижчими за очікувані. За обставин, що склалися, довгостроковий бізнес нерентабельний і нестійкий, а чинний закон про шум просто нездійсненний", — заявили представники нещодавно створеної асоціації підприємців готельного бізнесу міста Хвар "Dictum, Factum!".

Острів у Хорватії завжди був туристичним напрямком, де могли відпочивати як молоді туристи, так і літні гості. Ярлик того, що це "тусовочне місце" є неправильним, адже там і близько не відбувається того, що на Ібіці чи Міконосі.

"Якщо навести лад, зосередившись на контролі над громадськими місцями, а не "ухвалювати поспішні рішення" без довгострокової стратегії та роздумів, Хвар ризикує перетворитися з живого, привабливого лідера туризму на провінційну глушину", — продовжили власники готелів у коментарі журналістам.

До ухвалення нового законодавства всі знали Хвар як жваве яскраве місце, де можна було чудово відпочити. Зараз же ситуація змінюється і майбутні сезони вже не вселяють впевненості.

Закон каже, що музика в закладах має бути не вищою за 65 децибел і після цього ситуація стала жахливою. Закладам під час минулого сезону часто погрожували і просили зробити музику тихіше. Навіть на весіллях не обходилося без конфліктів через шум.

"65 децибел — це звук розмови двох людей, тож за таких умов просто неможливо почути музику в барі або провести перший танець на весіллі. Тепер стикаємося зі скасуванням заходів на наступний рік... Ми звертаємося до міської ради Хвара з проханням переглянути це рішення і надати нам нормальні умови роботи, інакше Хвар перетвориться на місто-привид, яке мало хто відвідуватиме в майбутньому", — підсумували учасники мітингу.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що туристка безоплатно жила 2 місяці на райському острові і витрачала гроші виключно на продукти. Сірірат Ненсевич поділилася досвідом своєї незвичайної подорожі. Дівчина знайшла нескладну роботу, яка надавала їй безкоштовне житло на острові. Більшу частину часу вона лежала на гамаку і гуляла пляжем.

13 вересня стало відомо, що люди відвідали порожнє місто, яке "застигло в часі" на століття. Місто перетворили на історичний парк, за яким доглядають рейнджери. Будівлі зберігаються в їхньому нинішньому стані, їх не відновлюють і не дають їм повністю зруйнуватися.