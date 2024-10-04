Нельзя шуметь даже на свадьбах: популярный курорт рискует стать городом-призраком

Предприниматели хорватского Хвара жалуются, что люди начали отменять брони на следующий сезон, потому что это не тот отдых, на который они рассчитывали. В будущем это может привести к тому, что никто не будет посещать остров. Бизнесмены вышли на улицы с протестом.

Related video

Туристическому бизнесу в Хорватии может прийти конец из-за новых правил власти. Бизнес паникует, ведь города могут превратиться в "призраки", куда никто не захочет приезжать. Об этом говорится в материале Express.

На хорватском острове Хвар прошла акция протеста, связана она с новым невыгодным законом, который вынуждает владельцев бизнесов отказываться от услуг. Следующий сезон под угрозой, ведь люди отменяют заказы.

На один день владельцы баров в центе Хвара решили закрыть свои заведения, чтобы провести митинг. Они призывали местные власти принять меры, которые бы обеспечили будущее туризма и не оставили предпринимателей без денег.

Одной из основных проблем является действующий закон о защите от шума, который предписывает максимально допустимые уровни звуков.

"Прошедший сезон неизбежно оказался провальным, во многом из-за действующего закона о защите от шума, и доходы оказались гораздо ниже ожидаемых. В сложившихся обстоятельствах долгосрочный бизнес нерентабелен и неустойчив, а действующий закон о шуме неисполним", — заявили представители недавно созданной ассоциации предпринимателей гостиничного бизнеса города Хвар "Dictum, Factum!".

Остров в Хорватии всегда был туристическим направлением, где могли отдыхать как молодые туристы, так и пожилые гости. Ярлык того, что это "тусовочное место" является неправильным, ведь там и близко не происходит того, что на Ибице или Миконосе.

"Если навести порядок, сосредоточившись на контроле над общественными местами, а не "принимать поспешные решения" без долгосрочной стратегии и размышлений, Хвар рискует превратиться из живого, привлекательного лидера туризма в провинциальное захолустье", — продолжили владельцы гостиниц в комментарии журналистам.

До принятия нового законодательства все знали Хвар как оживленное яркое место, где можно было отлично отдохнуть. Сейчас же ситуация меняется и будущие сезоны уже не вселяют уверенности.

Закон гласит, что музыка в заведениях должна быть не выше 65 децибел и после этого ситуация стала ужасной. Заведениям во время прошедшего сезона часто угрожали и просили сделать музыку потише. Даже на свадьбах не обходилось без конфликтов из-за шума.

"65 децибел — это звук разговора двух людей, поэтому в таких условиях просто невозможно услышать музыку в баре или провести первый танец на свадьбе. Теперь сталкиваемся с отменой мероприятий на следующий год… Мы обращаемся к городскому совету Хвара с просьбой пересмотреть это решение и предоставить нам нормальные условия работы, иначе Хвар превратится в город-призрак, который мало кто будет посещать в будущем", — подытожили участники митинга.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что туристка бесплатно жила 2 месяца на райском острове и тратила деньги исключительно на продукты. Сирират Ненсевич поделилась опытом своего необычного путешествия. Девушка нашла не сложную работу, которая предоставляла ей бесплатное жилье на острове. Большую часть времени она лежала на гамаке и гуляла по пляжу.

13 сентября стало известно, что люди посетили пустой город, "застывший во времени" на столетие. Город превратили в исторический парк, за которым присматривают рейнджеры. Постройки сохраняются в их нынешнем состоянии, их не восстанавливают и не дают им полностью разрушиться.