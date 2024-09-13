Жуткое открытие: люди посетили пустой город, "застывший во времени" на столетие (фото)

Сейчас город превратили в исторический парк, за которым присматривают рейнджеры. Постройки сохраняются в их нынешнем состоянии, их не восстанавливают и не дают им полностью разрушиться.

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Люди посетили пустой город Боди (штат Калифорния, США), "застывший во времени" на столетие, и сделали очень жуткую находку. Об этом пишет Daily Star.

Поселение появилось во время шахтерского бумтауна конца XIX века в США. Город был основан после обнаружения золота в 1859 году старателем У. С. Боди. Он достиг своего расцвета в конце 1870-х — начале 1880-х годов. В этот период население города составляло около 10 000 человек, и в нем были такие заведения, как салун, церковь, школа, банк и даже собственный китайский квартал.

Люди стекались сюда в надежде получить выгоду найдя золото. Это послужило толчком для развития поселения. Боди мог похвастаться банком, железной дорогой, добровольными пожарными командами, профсоюзом шахтеров и механиков, а также несколькими ежедневными газетами, кладбищем и тюрьмой.

Кроме того, в городе было множество баров и салунов, и, по слухам, за годы своего существования он стал известен чередой убийств и перестрелок.

Ежегодно Боди посещают около 200 000 человек Фото: Wikipedia

Упадок Боди начался в конце 1880-х годов, когда добыча полезных ископаемых замедлилась. Когда золото стало иссякать, маленький городок превратился в тень себя прежнего. Шахтеры уезжали искать ценные металлы в других местах, в результате чего район стал более семейным. К началу XX века город пришел в упадок, а окончательный удар нанесла серия пожаров.

Сегодня Боди посещают только с туристическими целями. В 1962 году штат Калифорния объявил город государственным историческим парком, обеспечив его сохранность. Он поддерживается в состоянии "задержанного распада", что означает, что постройки сохраняются в их нынешнем состоянии, их не восстанавливают и не дают им полностью разрушиться.

Почти 200 зданий находятся в состоянии "задержанного распада" Фото: Google Earth

Город открыт для посетителей, которые могут прогуляться по заброшенным улицам и осмотреть сохранившиеся здания. Во многих из них до сих пор сохранилась мебель и артефакты, дающие представление о жизни в шумном шахтерском городке.

Ежегодно Боди посещают около 200 000 человек, восхищаясь его историей, пустыми зданиями и сообщениями о встречах с призраками. Но те, кто отважился побывать в городе, рассказывают о довольно жутких происшествиях. Посетители и сотрудники парка сообщают, что видели призрачные фигуры, в том числе призрак женщины в доме на Грин-стрит. Также были замечены фигуры в окнах и необъяснимые движения в пустых зданиях.

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