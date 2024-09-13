Моторошне відкриття: люди відвідали порожнє місто, що "застигло в часі" на століття (фото)

Зараз місто перетворили на історичний парк, за яким доглядають рейнджери. Будівлі зберігаються в їхньому нинішньому стані, їх не відновлюють і не дають їм повністю зруйнуватися.

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Люди відвідали порожнє місто Боді (штат Каліфорнія, США), яке "застигло в часі" на століття, і зробили дуже моторошну знахідку. Про це пише Daily Star.

Поселення з'явилося під час шахтарського бумтауну кінця XIX століття в США. Місто було засноване після виявлення золота 1859 року старателем У. С. Боді. Воно досягло свого розквіту наприкінці 1870-х — початку 1880-х років. У цей період населення міста становило близько 10 000 осіб, і в ньому були такі заклади, як салун, церква, школа, банк і навіть власний китайський квартал.

Люди стікалися сюди в надії отримати вигоду, знайшовши золото. Це послужило поштовхом для розвитку поселення. Боді міг похвалитися банком, залізницею, добровільними пожежними командами, профспілкою шахтарів і механіків, а також кількома щоденними газетами, кладовищем і в'язницею.

Крім того, у місті було безліч барів і салунів, і, за чутками, за роки свого існування воно стало відомим низкою вбивств і перестрілок.

Щорічно Боді відвідують близько 200 000 осіб Фото: Wikipedia

Занепад Боді почався наприкінці 1880-х років, коли видобуток корисних копалин сповільнився. Коли золото стало вичерпуватися, маленьке містечко перетворилося на тінь себе колишнього. Шахтарі виїжджали шукати цінні метали в інших місцях, внаслідок чого район став більш сімейним. До початку XX століття місто занепало, а остаточного удару завдала серія пожеж.

Сьогодні Боді відвідують тільки з туристичною метою. У 1962 році штат Каліфорнія оголосив місто державним історичним парком, забезпечивши його збереження. Його підтримують у стані "затриманого розпаду", що означає, що споруди зберігаються в їхньому нинішньому стані, їх не відновлюють і не дають їм повністю зруйнуватися.

Майже 200 будівель перебувають у стані "затриманого розпаду" Фото: Google Earth

Місто відкрите для відвідувачів, які можуть прогулятися покинутими вулицями й оглянути збережені будівлі. У багатьох із них досі збереглися меблі та артефакти, що дають уявлення про життя в галасливому шахтарському містечку.

Щорічно Боді відвідують близько 200 000 осіб, захоплюючись його історією, порожніми будівлями й повідомленнями про зустрічі з привидами. Але ті, хто наважився побувати в місті, розповідають про досить моторошні події. Відвідувачі та співробітники парку повідомляють, що бачили примарні фігури, зокрема привид жінки в будинку на Грін-стріт. Також були помічені фігури у вікнах і незрозумілі рухи в порожніх будівлях.

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