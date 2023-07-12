Круз Бекхем показав своє нове татуювання (фото)

Сина зіркового подружжя Бекхем надихнула музична тематика.

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18-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів Круз продемонстрував нове татуювання. В Instagram молодший спадкоємець зіркової пари з Великобританії зробив репост допису свого тату-майстра.

Виявилося, що Certified Letter Boy набив Крузу зображення вінілового програвача.

На чорно-білому знімку видно, як Круз демонструє малюнок на своєму біцепсі, на якому зображена звукова система з відкритою кришкою.

На фото, опублікованому в Instagram молодшого Бекхема, видно, як Круз лежить на спині у химерних фіолетових сонцезахисних окулярах, дивлячись на камеру.

Тату-майстра в цей момент можна було побачити глибоко зосередженим, коли він почав працювати на руці Круза.

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Нове тату Круза Бекхема Фото: Скриншот

На інших знімках, опублікованих на його сторінці, Круз показав шанувальникам те, чим він займався останнім часом. Судячи з усього, він записує нову музику, оскільки зробив селфі за мікрофоном у студії звукозапису.

Круз Бекхем

На іншому фото Круз позував для дзеркального селфі перед зеленою стіною. Він був одягнений у червоно-чорну смугасту футболку та джинси великого розміру з туфлями Birkenstock. Свій стильний ансамбль він завершив золотим ланцюжком на шиї та розпатланим волоссям.

Нагадаємо, Круз Бекхем та його кохана надихнулися культовим знімком батьків хлопця.

Також Фокус писав про зйомку Круза Бекхема для обкладинки.