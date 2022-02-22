Круз Бекхем з рожевим волоссям та голим торсом знявся для обкладинки глянцю.

Молодший син Девіда та Вікторії Бекхем відсвяткував своє 17-річчя та повідомив, що вирішив стати музикантом

Круз Бекхем, молодший син і третя дитина зіркового подружжя Бекхемів дебютував як модель, позуючи для обкладинки журналу i-D. Про це пише Daily Mail.

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17-річний Круз вибрав яскравий образ: пофарбував волосся в яскраво-рожевий колір та позував в одних лише білих боксерах. А ще він відверто розповів про свої плани на майбутнє.

Юнак вирішив наслідувати приклад матері, колишньої учасниці культової групи Spice Girls, Вікторії Бекхем.

Зараз він працює з музикантом Poo Bear, який записував треки з Джастіном Бібером та Usher.

"Ми просто були в студії кілька разів і разом написали кілька пісень", — розповів Круз і зізнався, що раніше думав, що займатиметься футболом, як його батько і навіть у свій час виступав за молодіжну команду "Арсенал", але зараз зрозумів, що музика, все ж таки, йому подобається більше.

Раніше Круз Бекхем продемонстрував щиру любов до творчості Біллі Айліш. Навіть його торт на день народження прикрашали її фото.

Нагадаємо, Круз став не першим із дітей Бекхемів, хто вирішив спробувати себе в модельному бізнесі. Його старший брат Бруклін трохи знімався, перш ніж сам зацікавився фотографією, Ромео – лиш недавно з'являвся в номері GQ. Єдина, хто поки що не позувала для глянцю, – їхня молодша сестра Гарпер.