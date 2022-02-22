Круз Бекхэм с розовыми волосами и голым торсом снялся для обложки глянца

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм отпраздновал свое 17-летие и сообщил, что решил стать музыкантом

Круз Бекхэм, младший сын и третий ребенок звездной четы Бекхэмов дебютировал, как модель, позируя для обложки журнала i-D. Об этом пишет Daily Mail.

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17-летний Круз выбрал яркий образ: выкрасил волосы в ярко-розовый цвет и позировал в одних только белых боксерах. А еще он откровенно рассказал о своих планах на будущее.

Юноша решил пойти по стопам своей матери, бывшей участницы культовой группы Spice Girls, Виктории Бекхэм.

Сейчас он работает с музыкантом Poo Bear, который записывал треки Джастином Бибером и Usher.

"Мы просто были в студии несколько раз и вместе написали несколько песен", — рассказал Круз и признался, что ранее думал, что будет заниматься футболом, как его отец и даже одно время выступал за молодежную команду "Арсенала", но сейчас понял, что музыка, все же, ему нравится больше.

Ранее Круз Бекхэм продемонстрировал искреннюю любовь к творчеству Билли Айлиш. Даже его торт на день рождения был украшен ее фото.

Напомним, Круз стал не первым из детей Бекхэмов, кто решил попробовать себя в модельном бизнесе. Его старший брат Бруклин немного снимался, прежде чем сам заинтересовался фотографией, Ромео – только недавно появлялся в номере GQ. Единственная, кто пока не позировала для глянца – их младшая сестра Харпер.