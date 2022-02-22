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Круз Бекхэм с розовыми волосами и голым торсом снялся для обложки глянца

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круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
Фото: i-D

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм отпраздновал свое 17-летие и сообщил, что решил стать музыкантом

Круз Бекхэм, младший сын и третий ребенок звездной четы Бекхэмов дебютировал, как модель, позируя для обложки журнала i-D. Об этом пишет Daily Mail.

17-летний Круз выбрал яркий образ: выкрасил волосы в ярко-розовый цвет и позировал в одних только белых боксерах. А еще он откровенно рассказал о своих планах на будущее.

Фото: i-D

Юноша решил пойти по стопам своей матери, бывшей участницы культовой группы Spice Girls, Виктории Бекхэм.

Сейчас он работает с музыкантом Poo Bear, который записывал треки Джастином Бибером и Usher.

"Мы просто были в студии несколько раз и вместе написали несколько песен", — рассказал Круз и признался, что ранее думал, что будет заниматься футболом, как его отец и даже одно время выступал за молодежную команду "Арсенала", но сейчас понял, что музыка, все же, ему нравится больше.

круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
Фото: i-D
круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
Фото: i-D
круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
Фото: i-D
круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
Фото: i-D
круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
Фото: i-D
круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель
круз бекхэм, сын бекхэмов, обложка, модель

Ранее Круз Бекхэм продемонстрировал искреннюю любовь к творчеству Билли Айлиш. Даже его торт на день рождения был украшен ее фото.

Напомним, Круз стал не первым из детей Бекхэмов, кто решил попробовать себя в модельном бизнесе. Его старший брат Бруклин немного снимался, прежде чем сам заинтересовался фотографией, Ромео – только недавно появлялся в номере GQ. Единственная, кто пока не позировала для глянца – их младшая сестра Харпер.