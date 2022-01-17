Ромео Бекхэм стал звездой нового номера GQ

19-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм позировал в прозрачной рубашке и с бритой головой

Средний сын знаменитой четы Бекхэм продолжает свою модельную карьеру и на днях он стал звездой южнокорейской версии журнала GQ. Отец и мать уже поздравили его с успехом. Об этом пишет Daily Mail.

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Ромео позировал в ажурной рубашке от бренда Saint Laurent, а также жилете на голое тело, открывающем все его татуировки.

Ради фотосессии Ромео даже побрил голову. Родные и друзья уже написали ему множество лестных сообщений в соцсетях, а родители – Дэвид и Виктория — разместили фотографии сына на своих страницах в Instagram. Они высоко оценили работу стилистов и модельные навыки самого Ромео.

[ + – ] Ромео Бекхэм для GQ

Младший брат, Круз, написал, что результат "выглядит сексуально". Отметилась и девушка Ромео – модель Миа Реган.

Напомним, о своих отношениях Ромео и Миа впервые официально объявили только осенью прошлого года. Миа – успешная модель и блогер. Так, Оливье Рустен, креативный директор Balmain, провозгласил девушку Ромео Бекхэма музой, которая вдохновила его на создание коллекции весна-лето 2021.

А ранее Ромео стал самым богатым из детей Дэвида и Виктории. Он успешный спортсмен, подписавший контракт с американским футбольным клубом "Форт Лодердейл" и долгосрочный договор о сотрудничестве со спортивным брендом PUMA. Ромео получит 1,6 миллионов долларов, а еще к нему присматриваются маркетологи Yves Saint Laurent.