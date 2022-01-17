Ромео Бекхем став зіркою нового номеру GQ

19-річний син Девіда та Вікторії Бекхем позував у прозорій сорочці і з голеною головою.

Середній син знаменитого подружжя Бекхем продовжує свою модельну кар'єру і днями став зіркою південнокорейської версії журналу GQ. Батько та мати вже привітали його з успіхом. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ромео позував в ажурній сорочці від бренду Saint Laurent, а також жилеті на голе тіло, що відкриває всі його татуювання.

Заради фотосесії Ромео навіть поголив голову. Рідні та друзі вже написали йому безліч приємних повідомлень у соцмережах, а батьки – Девід та Вікторія – розмістили фотографії сина на своїх сторінках в Instagram. Вони високо оцінили роботу стилістів та модельні навички самого Ромео.

[ + – ] Ромео Бекхем для GQ

Молодший брат Круз написав, що результат "виглядає сексуально". Відзначилася і дівчина Ромео – модель Міа Реґан.

Нагадаємо, про свої стосунки Ромео та Міа вперше офіційно оголосили лише восени минулого року. Міа – успішна модель та блогерка. Так, Олів'є Рустен, креативний директор Balmain, проголосив дівчину Ромео Бекхема музою, яка надихнула його на створення колекції весна-літо 2021 року.

А раніше Ромео став найбагатшим з дітей Девіда та Вікторії. Він успішний спортсмен, який підписав контракт з американським футбольним клубом "Форт Лодердейл" та довгостроковий договір про співпрацю зі спортивним брендом PUMA. Ромео отримає 1,6 млн доларів, а ще до нього придивляються маркетологи Yves Saint Laurent.