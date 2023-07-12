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Стиль жизни

Круз Бекхэм показал свою новую татуировку (фото)

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Фото: Instagram @cruzbeckham | Виктория Бекхэм с сыном Крузом

Сына звездной четы Бекхэм вдохновила музыкальная тематика.

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18-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Круз продемонстрировал новую татуировку. В Instagram младший наследник звездной пары из Великобритании сделал репост поста своего тату-мастера.

Оказалось, что Certified Letter Boy набил Крузу изображение винилового проигрывателя.

На черно-белом снимке видно, как Круз демонстрирует рисунок на своем бицепсе, на котором изображена звуковая система с открытой крышкой.

На фото, опубликованном в Instagram младшего Бекхэма, видно, как Круз лежит на спине в причудливых фиолетовых солнцезащитных очках, глядя на камеру.

Тату-мастера в этот момент можно было увидеть глубоко сосредоточенным, когда он начал работать на руке Круза.

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Новая татуировка Круза Бекхэма Fullscreen
Новая татуировка Круза Бекхэма
Фото: Скріншот

На других снимках, опубликованных на его странице, Круз показал поклонникам то, чем он занимался в последнее время. Судя по всему, он записывает новую музыку, поскольку сделал селфи за микрофоном в студии звукозаписи.

Круз Бекхэм

На другом фото Круз позировал для зеркального селфи перед зеленой стеной. Он был одет в красно-черную полосатую футболку и джинсы большого размера с туфлями Birkenstock. Свой стильный ансамбль он завершил золотой цепочкой на шее и растрепанными волосами.

Напомним, Круз Бекхэм и его возлюбленная вдохновились культовым снимком родителей парня.

Также Фокус писал о съемке Круза Бекхэма для обложки.