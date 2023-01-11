Куртка сына Дэвида и Виктории Бекхэм стоит около 14 тысяч гривен.

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17-летний Круз Бекхэм с девушкой повторил культовое фото своих родителей. Об этом пишет Daily Mail.

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм прогулялся со своей возлюбленной Таной Холдинг и двумя домашними любимцами. Впрочем, раньше во время такой прогулки папарацци ловили родителей 17-летнего Круза.

Для выхода в свет младший сын Бекхэмов выбрал черную куртку и брюки, добавив к образу светлую шапку. Тем временем его возлюбленная была одета в темные свободные брюки, серый свитер и черный жилет. На голове Таны Холдинг была также светлая шапка.

[ + – ] Круз Бекхэм с девушкой

Отметим, что куртка Круза Бекхэма стоит 310 фунтов стерлингов (около 14 тысяч гривен).

Недавно стало известно о расставании младшего сына знаменитого футболиста и Блисс Чапмен. Пара была вместе около полутора года, однако через некоторое время Круза Бекхэма стали замечать в компании Таны Холдинг. Инсайдеры рассказывают, что между ними все серьезно, а девушка "очень простая" и не учитывает звездность родителей своего возлюбленного.

Напомним, Круз Бекхэм примерил футболку с изображением своей звездной матери.

Также Фокус писал о съемке Круза Бекхэма для известного глянца, в которой младший сын звездных супругов появился с розовыми волосами.