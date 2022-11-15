Круз Бекхэм примерил футболку с изображением матери (видео)
Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэма намекнул, что является поклонником группы Spice Girls.
17-летний Круз Бекхэм намекнул, что он большой поклонник Spice Girls после того, как опубликовал видео в Instagram, на котором он одет в футболку с изображением матери. Об этом пишет Daily Record.
В коротком ролике, опубликованном в его стори для его 1,9 млн подписчиков, младший сын Виктории и Дэвида Бекхэма стоит и позирует перед зеркалом в белой футболке с принтом Posh Spice, также известной как "Шикарная специя".
Круз Бекхэм также одет в двойной деним с темно-синими джинсами и пиджаком в тон.
Недавно он поделился волшебным снимком в прошлом вместе со своими братьями и сестрой и четырьмя детьми Гордона Рамзи, которые толпились вместе на вечеринке по случаю дня рождения. На фото Круз улыбается рядом со старшим братом Ромео, сидящим перед Бруклином.
Всего звездные супруги Бекхэм воспитывают четырех детей — Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер. Их первенец в апреле 2022 женился на американской актрисе Николе Пельтц и переехал жить в США.
Напомним, Круз Бекхэм с розовыми волосами и оголенным торсом снялся для обложки журнала.
Также Фокус писал о новом вероятном романе среднего сына Бекхэмов Ромео.