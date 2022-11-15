Круз Бекхэм примерил футболку с изображением матери (видео)

Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэма намекнул, что является поклонником группы Spice Girls.

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17-летний Круз Бекхэм намекнул, что он большой поклонник Spice Girls после того, как опубликовал видео в Instagram, на котором он одет в футболку с изображением матери. Об этом пишет Daily Record.

В коротком ролике, опубликованном в его стори для его 1,9 млн подписчиков, младший сын Виктории и Дэвида Бекхэма стоит и позирует перед зеркалом в белой футболке с принтом Posh Spice, также известной как "Шикарная специя".

Круз Бекхэм также одет в двойной деним с темно-синими джинсами и пиджаком в тон.

Недавно он поделился волшебным снимком в прошлом вместе со своими братьями и сестрой и четырьмя детьми Гордона Рамзи, которые толпились вместе на вечеринке по случаю дня рождения. На фото Круз улыбается рядом со старшим братом Ромео, сидящим перед Бруклином.

[ + – ] Круз Бекхэм

Всего звездные супруги Бекхэм воспитывают четырех детей — Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер. Их первенец в апреле 2022 женился на американской актрисе Николе Пельтц и переехал жить в США.

Напомним, Круз Бекхэм с розовыми волосами и оголенным торсом снялся для обложки журнала.

Также Фокус писал о новом вероятном романе среднего сына Бекхэмов Ромео.