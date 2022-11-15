Круз Бекхем приміряв футболку із зображенням матері (відео)

Менший син Вікторії та Девіда Бекхема натякнув, що є шанувальником групи Spice Girls.

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17-річний Круз Бекхем натякнув, що він є великим шанувальником Spice Girls після того, як опублікував відео в Instagram, у якому він одягнений у футболку із зображенням матері. Про це пише Daily Record.

У короткому ролику, опублікованому в його сторі для його 1,9 млн підписників, менший син Вікторії та Девіда Бекхема стоїть і позує перед дзеркалом у білому одязі з принтом Posh Spice, також відомої як "Шикарна спеція".

Круз Бекхем також одягнений у подвійний денім з темно-синіми джинсами та піджаком у тон.

Нещодавно він поділився чарівним знімком у минулому разом зі своїми братами та сестрами та чотирма дітьми Гордона Рамзі, які юрмилися разом на вечірці з нагоди дня народження. На зображенні Круз посміхається поруч із старшим братом Ромео, який сидить перед Брукліном.

[ + – ] Круз Бекхем

Усього зіркове подружжя Бекхемів виховують чотирьох дітей — Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер. Їхній первісток у квітні 2022 одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та переїхав жити у США.

Нагадаємо, Круз Бекхем з рожевим волоссям та оголеним торсом знявся для обкладинки журналу.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман середнього сина Бекхемів Ромео.