Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку: деталі

У тексті двосторонні Угоди йдеться про те, що держави домовились обмінюватись розвідувальними даними та поглибити співробітництво в інших сферах.

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Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку, в якій засудили збройну агресію РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК", — написав Зеленський.

Він уточнив, що під час зустрічі з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем вони обговорили низку питань:

оборонну допомогу і співпрацю;

гуманітарне розмінування;

реабілітацію дітей і поранених воїнів;

відбудову та європейську інтеграцію України.

"Дякую Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей, за те, що ви разом з Україною від початку російської агресії у 2014 році", — наголосив Зеленський.

Про що йдеться в Угоді між Україною та Хорватією

На початку тексту Угоди про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Хорватія зазначено, що сторони поділяють інтереси миру та порядку, заснованого на правилах.

"Україна та Хорватія вкотре найрішучіше засуджують неспровоковану, невиправдану та незаконну повномасштабну агресивну війну Росії проти України й тимчасову окупацію території України в порушення міжнародного права", — йдеться у тексті.

У документі зазначено, що Хорватія із лютого 2022 року надала Україні економічну, фінансову, гуманітарну та іншу допомогу на суму близько 300 млн євро та продовжуватиме надавати її надалі.

Країни домовились поглиблювати співробітництво у сфері безпеки та обмінюватись розвідувальними даними з питань, що становлять взаємний інтерес.

Сторони також визнали цінність санкцій проти РФ та наголосили на важливості запроваджувати нові обмежувальні заходи для посилення тиску на країну-агресорку.

"Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб витрати Росії на її агресію продовжували зростати, зокрема через санкції та експортний контроль. Хорватія також продовжуватиме співпрацю з партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій", — йдеться у документі.

Крім того, Україна та Хорватія домовились про поглиблення співробітництва та підтримки у наступних сферах:

гуманітарна (реабілітація українських жертв російської агресії, включно з найбільш уразливими групами ветеранів і дітей, постраждалих від війни);

енергетична (Хорватія продовжуватиме надавати технічну та фінансову допомогу Україні для відновлення та зміцнення її енергетичної інфраструктури);

правова (Хорватія продовжуватиме брати активну участь у Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також у Консультативній групі з питань найтяжчих міжнародних злочинів);

наукова;

у сфері з питань розвитку тощо.

"Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватимуться мирним шляхом або шляхом переговорів між Учасниками", — зазначено у прикінцевих положеннях документа.

Нагадаємо, 9 вересня Україна та Ірландія підписали Угоду про підтримку та співробітництво.