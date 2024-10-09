Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке: детали

В тексте двустороннего Соглашения говорится о том, что государства договорились обмениваться разведывательными данными и углубить сотрудничество в других сферах.

Related video

Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке, в котором осудили вооруженную агрессию РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК", — написал Зеленский.

Он уточнил, что во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем они обсудили ряд вопросов:

оборонную помощь и сотрудничество;

гуманитарное разминирование;

реабилитацию детей и раненых воинов;

восстановление и европейскую интеграцию Украины.

"Спасибо Хорватии за каждое проявление поддержки нашего государства и людей, за то, что вы вместе с Украиной с начала российской агрессии в 2014 году", — подчеркнул Зеленский.

О чем говорится в Соглашении между Украиной и Хорватией

В начале текста Соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Хорватия указано, что стороны разделяют интересы мира и порядка, основанного на правилах.

"Украина и Хорватия в очередной раз решительно осуждают неспровоцированную, неоправданную и незаконную полномасштабную агрессивную войну России против Украины и временную оккупацию территории Украины в нарушение международного права", — говорится в тексте.

В документе указано, что Хорватия с февраля 2022 года предоставила Украине экономическую, финансовую, гуманитарную и другую помощь на сумму около 300 млн евро и будет продолжать оказывать ее в дальнейшем.

Страны договорились углублять сотрудничество в сфере безопасности и обмениваться разведывательными данными по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны также признали ценность санкций против РФ и подчеркнули важность вводить новые ограничительные меры для усиления давления на страну-агрессора.

"Участники будут продолжать работать над тем, чтобы расходы России на ее агрессию продолжали расти, в частности через санкции и экспортный контроль. Хорватия также будет продолжать сотрудничество с партнерами для борьбы со всеми формами обхода санкций", — говорится в документе.

Кроме того, Украина и Хорватия договорились об углублении сотрудничества и поддержки в следующих сферах:

гуманитарная (реабилитация украинских жертв российской агрессии, включая наиболее уязвимые группы ветеранов и детей, пострадавших от войны);

энергетическая (Хорватия будет продолжать оказывать техническую и финансовую помощь Украине для восстановления и укрепления ее энергетической инфраструктуры);

правовая (Хорватия будет продолжать активно участвовать в Коалиции по поиску опций для создания трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также в Консультативной группе по вопросам тяжких международных преступлений);

научная;

в сфере по вопросам развития и тому подобное.

"Любые споры относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут решаться мирным путем или путем переговоров между Участниками", — указано в заключительных положениях документа.

Напомним, 9 сентября Украина и Ирландия подписали Соглашение о поддержке и сотрудничестве.