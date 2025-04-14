"Как снег с горы": олимпийский призер Илья Ковтун объяснил, почему меняет украинское гражданство (фото)

21-летний украинский гимнаст Илья Ковтун, который на Олимпиаде-2024 в Париже завоевал серебряную медаль для Украины, объяснил, почему решил сменить спортивное гражданство и в будущем представлять Хорватию.

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Об этом спортсмен рассказал в интервью хорватскому изданию Glas Slavonije.

По словам уроженца Черкасс, процесс получения гражданства до сих пор продолжается, поэтому Илья пока не знает, когда получит разрешение выступать под хорватским флагом. Ковтун предполагает, что это может произойти в следующем году.

Юноша не назвал конкретного момента, когда он решил сменить украинское гражданство, сказав лишь, что это было "как снег с горы сходит — сначала маленьким комом, а потом становится больше".

В частности, спортсмен считает, что его победам больше радовались иностранцы.

"И дело не только в войне в Украине. Было много причин, которые побудили меня к такому решению. [...] Здесь (в Хорватии — ред.) меня приняли как родного — я практически жил у них, спал, тренировался, питался в "Соколе". Когда я получил олимпийскую медаль, мне казалось, что люди здесь радовались больше, чем у меня дома, в Украине", — отметил гимнаст.

Илья Ковтун

Уроженец Черкасс также прокомментировал критику, с которой он столкнулся после новостей о смене гражданства.

"Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что мне написали в Instagram, но потом я сказал: "Ну, пишите, что хотите". Я считаю, что это все нормальная реакция. В Украине война, у людей проблемы больше, и они из-за этого стали достаточно агрессивными, потому что непросто постоянно жить в стрессе, когда каждый день можно потерять жизнь", — рассказал Ковтун.

Илья Ковтун

В частности, Илья признался, что его отец и сестра давно живут в Польше, а мать скоро тоже переедет. Сам гимнаст с начала полномасштабной войны еще не был в Украине.

Вместе с Ковтуном сменит гражданство и его тренер Ирина Горбачева.

На летних Олимпийских играх 2024 года гимнаст стал серебряным призером в упражнениях на параллельных брусьях и занял четвертое место в многоборье.

Напомним, президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт прокомментировал решение серебряного призера Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой получить гражданство Хорватии. Глава НОК Украины признал, что расстроен решением спортсмена и считает его неприемлемым.

Также Фокус писал о том, что намерение Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство его тренер Ирина Горбачева подтверждала 4 декабря 2024 года.