"Як сніг з гори": олімпійський призер Ілля Ковтун пояснив, чому змінює українське громадянство (фото)

21-річний український гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпіаді-2024 у Парижі виборов срібну медаль для України, пояснив, чому вирішив змінити спортивне громадянство і в майбутньому представляти Хорватію.

Related video

Про це спортсмен розповів в інтерв’ю хорватському виданню Glas Slavonije.

За словами уродженця Черкас, процес отримання громадянства досі триває, тому Ілля поки не знає, коли отримає дозвіл виступати під хорватським прапором. Ковтун припускає, що це може статися наступного року.

Юнак не назвав конкретного моменту, коли він вирішив змінити українське громадянство, сказавши лише, що це було "як сніг з гори сходить — спочатку маленькою грудкою, а потім стає більшою".

Зокрема, спортсмен вважає, що його перемогам більше раділи іноземці.

"І справа не лише у війні в Україні. Було багато причин, які спонукали мене до такого рішення. […] Тут (у Хорватії — ред.) мене прийняли як рідного — я практично жив у них, спав, тренувався, харчувався у "Соколі". Коли я здобув олімпійську медаль, мені здавалося, що люди тут раділи більше, ніж у мене вдома, в Україні", — зазначив гімнаст.

Ілля Ковтун

Уродженець Черкас також прокоментував критику, з якою він зіткнувся після новин про зміну громадянства.

"Мені було трохи сумно в перший день, коли я побачив, що мені написали в Instagram, але потім я сказав: "Ну, пишіть, що хочете". Я вважаю, що це все нормальна реакція. В Україні війна, у людей проблеми більші, і вони через це стали досить агресивними, тому що непросто постійно жити в стресі, коли кожен день можна втратити життя", — розповів Ковтун.

Ілля Ковтун

Зокрема, Ілля зізнався, що його батько і сестра давно живуть у Польщі, а мати скоро теж переїде. Сам гімнаст з початку повномасштабної війни ще не був в Україні.

Разом з Ковтуном змінить громадянство і його тренерка Ірина Горбачова.

На літніх Олімпійських іграх 2024 року гімнаст став срібним призером у вправах на паралельних брусах і посів четверте місце у багатоборстві.

Нагадаємо, президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт прокоментував рішення срібного призера Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці Іллі Ковтуна та його тренерки Ірини Горбачової отримати громадянство Хорватії. Голова НОК України визнав, що засмучений рішенням спортсмена і вважає його неприйнятним.

Також Фокус писав про те, що намір Іллі Ковтуна змінити спортивне громадянство його тренерка Ірина Горбачева підтверджувала 4 грудня 2024 року.