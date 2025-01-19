Порванная и выгоревшая рукопись песни Боба Дилана ушла с молотка за $508 тысяч (фото)

Организаторы аукциона не ожидали, что вещи музыканта уйдут по настолько высокой цене. Они продавались вместе с вещами покойного музыкального журналиста Эла Ароновица.

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83-летний американский певец, художник, писатель и актер Боб Дилан, который является лауреатом Нобелевской премии по литературе, уже при жизни стал легендой. Свидетельство тому – готовность фанатов выкладывать огромные деньги за все, что имеет отношение к его творчеству. Накануне на торгах аукционного дома Julien’s Auctions в Нэшвилле (штат Теннесси, США) машинописные черновики его песни 1965 года "Mr Tambourine Man" ушли с молотка за $508 тысяч, сообщает The Guardian.

Изначально за два желтых листа бумаги, которые содержат три прогрессивных черновика текста с аннотациями к третьему черновику песни, рассчитывали выручить от $400 тыс. до $600 тыс.

Рукопись, порванную и выцветшую, а также еще девять его вещей выставили в Зале славы и музее музыкантов вместе с 50 предметами из личной коллекции американского музыкального журналиста Эла Ароновица.

Как вспоминал ныне покойный Аровиц, в марте 1964 года Боб Дилан провел всю ночь за работой над текстом песни на пишущей машинке в его доме в Нью-Джерси. Утром он проснулся и обнаружил Боба спящим на диване, а текст песни "Mr Tambourine Man" валялся скомканный в мусорном ведре.

Боб Дилан исполняет песню "Mr Tambourine Man", 1964 год

Среди других вещей, которые принадлежали Бобу, продана картина маслом, написанная Диланом в 1968 году. За нее отдали $260 тысяч. Художественное произведение, изображающее фигуру в ярких цветах и ​​стиле кубизма, было создано американским автором песен после того, как его первая жена Сара подарила ему масляные краски на 27-й день рождения.

Также с молотка ушла электрогитара певца Fender Telecaster 1983 года, которую Дилан позже подарил музыканту Сезару Диасу. Инструмент превзошел свою оценку в $80 тыс. – 120 тыс. и был продан за $222 250.

Не менее щедрым оказался выторг за ряд эскизов Боба. Сначала ожидалось получить за них $1500–2500, но в итоге сумма, которую за них заплатили, составила колоссальные $88 900.

Джинсовая куртка Levi’s, украшенная бархатом, кружевом и другими нашивками, которую певец носил в музыкальном драматическом фильме 1987 года Hearts of Fire, ушла за $25 400.

На торги также выставили рекламный листок 1963 года с его первого крупного выступления в Town Hall в Нью-Йорке, ранние винтажные фотографии и подписанную губную гармошку.

Всего коллекция из 60 предметов, проданная на аукционе, принесла $1,5 млн.

Ранее Фокус писал, что Боб Дилан решил выпускать собственную марку виски. Музыкант решил назвать свой напиток Heaven's Door, что является отсылкой к одной из самых известных его песен Knockin 'on Heaven's Door.