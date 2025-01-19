Порваний і вигорілий рукопис пісні Боба Ділана пішов з молотка за $508 тисяч (фото)

Організатори аукціону не очікували, що речі музиканта підуть за такою високою ціною. Вони продавалися разом із речами покійного музичного журналіста Ела Ароновіца.

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83-річний американський співак, художник, письменник і актор Боб Ділан, який є лауреатом Нобелівської премії з літератури, вже за життя став легендою. Свідчення тому – готовність фанатів викладати величезні гроші за все, що має стосунок до його творчості. Напередодні на торгах аукціонного дому Julien's Auctions у Нешвіллі (штат Теннессі, США) машинописні чернетки його пісні 1965 року "Mr Tambourine Man" пішли з молотка за $508 тисяч, повідомляє The Guardian.

Спочатку за два жовті аркуші паперу, які містять три прогресивні чернетки тексту з анотаціями до третьої чернетки пісні, розраховували виручити від $400 тис. до $600 тис.

Рукопис, порваний і вицвілий, а також ще дев'ять його речей виставили в Залі слави і музеї музикантів разом із 50 предметами з особистої колекції американського музичного журналіста Ела Ароновіца.

Як згадував нині покійний Аровіц, у березні 1964 року Боб Ділан провів усю ніч за роботою над текстом пісні на друкарській машинці в його будинку в Нью-Джерсі. Вранці він прокинувся і виявив Боба сплячим на дивані, а текст пісні "Mr Tambourine Man" валявся зім'ятий у відрі для сміття.

Боб Ділан виконує пісню "Mr Tambourine Man", 1964 рік

Серед інших речей, які належали Бобу, продано картину олією, написану Діланом 1968 року. За неї віддали $260 тисяч. Художній твір, що зображає фігуру в яскравих кольорах і стилі кубізму, був створений американським автором пісень після того, як його перша дружина Сара подарувала йому олійні фарби на 27-й день народження.

Також з молотка пішла електрогітара співака Fender Telecaster 1983 року, яку Ділан пізніше подарував музиканту Сезару Діасу. Інструмент перевершив свою оцінку в $80 тис. – 120 тис. і був проданий за $222 250.

Не менш щедрим виявився виторг за низку ескізів Боба. Спочатку очікувалося отримати за них $1500-2500, але в підсумку сума, яку за них заплатили, склала колосальні $88 900.

Джинсова куртка Levi's, прикрашена оксамитом, мереживом та іншими нашивками, яку співак носив у музичному драматичному фільмі 1987 року Hearts of Fire, пішла за $25 400.

На торги також виставили рекламний листок 1963 року з його першого великого виступу в Town Hall у Нью-Йорку, ранні вінтажні фотографії та підписану губну гармошку.

Загалом колекція з 60 предметів, продана на аукціоні, принесла $1,5 млн.

Раніше Фокус писав, що Боб Ділан вирішив випускати власну марку віскі. Музикант вирішив назвати свій напій Heaven's Door, що є відсиланням до однієї з найвідоміших його пісень Knockin 'on Heaven's Door.