Виктории Бекхэм — 51: как именинницу поздравил Дэвид (фото, видео)

49-летний британский экс-футболист Дэвид Бекхэм поздравил с днем рождения жену Викторию. Дизайнер и певица 17 апреля отмечает 51-летие.

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Архивными кадрами спортсмен поделился в Instagram.

"С днем рождения самую удивительную жену, маму и лучшую подругу, о которой мы все могли только мечтать. Желаю самого идеального дня, потому что ты этого заслуживаешь, и мы тебя очень любим", — написал Дэвид.

В частности, футболист показал, как они целовались с Викторией в бассейне, их медовый месяц, детские фото именинницы и их детей. Звездная пара четыре раза стала родителями: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер.

Виктория Бекхэм отмечает 51-летие

"Я так люблю тебя, мамочка. С первого дня ты показываешь нам безусловную любовь и с тех пор не останавливаешься", — написал в комментариях Круз Бекхэм.

Тем временем сама Виктория показала, как собирается на празднование, рекламируя свой бренд косметики.

Виктория Бекхэм в свой 51-й день рождения

Кто такая Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм — известная британская дизайнер, певица и телевизионная персона. Именинница получила известность в 1990-х годах как участница женской поп-группы Spice Girls, где выступала под псевдонимом Posh Spice. После распада коллектива Виктория сосредоточилась на карьере в модной индустрии и достигла значительного успеха как дизайнер, создав собственный бренд Victoria Beckham.

Кроме карьеры, она известна своим браком со знаменитым английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Супруги стали родителями четверых детей и считаются одной из самых известных пар в мире шоу-бизнеса.

Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Напомним, Виктория Бекхэм показала подросшую дочь Харпер и потенциальных невесток. Семья собралась для раннего празднования юбилея Дэвида Бекхэма в Майами.

Также Фокус писал о том, что нидерландская экс-модель и тренер по йоге Ребекка Лус в очередной раз прокомментировала слухи о ее романе с Дэвидом Бекхэмом. Она утверждает, что никогда о врала об отношениях с британским футболистом и говорила только правду.