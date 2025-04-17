Вікторії Бекхем — 51: як іменинницю привітав Девід (фото, відео)

49-річний британський ексфутболіст Девід Бекхем привітав з днем народження дружину Вікторію. Дизайнерка та співачка 17 квітня відзначає 51-річчя.

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Архівними кадрами спортсмен поділився в Instagram.

"З днем народження найдивовижнішу дружину, маму та найкращу подругу, про яку ми всі могли лише мріяти. Бажаю найідеальнішого дня, тому що ти цього заслуговуєш, і ми тебе дуже любимо", — написав Девід.

Зокрема, футболіст показав, як вони цілувалися з Вікторією в басейні, їхній медовий місяць, дитячі фото іменинниці та їхніх дітей. Зіркова пара чотири рази стала батьками: сини Бруклін, Ромео, Круз та донька Гарпер.

Вікторія Бекхем відзначає 51-річчя

"Я так люблю тебе, мамо. З першого дня ти показуєш нам безумовну любов і з тих пір не зупиняєшся", — написав у коментарях Круз Бекхем.

Тим часом сама Вікторія показала, як збирається на святкування, рекламуючи свій бренд косметики.

Вікторія Бекхем у свій 51-й день народження

Хто така Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем — відома британська дизайнерка, співачка та телевізійна персона. Іменинниця здобула популярність у 1990-х роках як учасниця жіночого поп-гурту Spice Girls, де виступала під псевдонімом Posh Spice. Після розпаду колективу Вікторія зосередилася на кар'єрі в модній індустрії й досягла значного успіху як дизайнерка, створивши власний бренд Victoria Beckham.

Окрім кар'єри, вона відома своїм шлюбом із знаменитим англійським футболістом Девідом Бекхемом. Подружжя стало батьками чотирьох дітей і вважається однією з найвідоміших пар у світі шоу-бізнесу.

Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала доньку Гарпер, яка підросла, і потенційних невісток. Родина зібралася для раннього святкування ювілею Девіда Бекхема в Маямі.

Також Фокус писав про те, що нідерландська ексмодель та тренерка з йоги Ребекка Лус вкотре прокоментувала чутки про її роман з Девідом Бекхемом. Вона стверджує, що ніколи про брехала про стосунки з британським футболістом і говорила лише правду.