"Я ніколи не брехала": експомічниця Девіда Бекхема знову розповіла про їхній роман (фото)

Нідерландська ексмодель та тренерка з йоги Ребекка Лус вкотре прокоментувала чутки про її роман з Девідом Бекхемом.

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Про це пише People.

Ребекка стверджує, що ніколи про брехала про стосунки з британським футболістом і говорила лише правду. За її словами, вона була для чоловіка Вікторії Бекхем тією людиною, яку "ти першою бачиш вранці, коли прокидаєшся, та останньою, коли лягаєш спати".

"Я дотримувалася правди. Я ніколи не перебільшувала. Я ніколи не брехала ні про що. Чому? Тому що я виступаю проти найсильнішої, найвпливовішої пари в ЗМІ, яка має всі гроші світу на найкращий піар, найкращих юристів. І все, що я мала на своєму боці, — це правда", — зазначила Лус.

Ребекка Лус Фото: rebeccaloosofficial

Ба більше, Ребекка переконана, що саме Девід її звабив, а вона "потрапила на гачок". Коли футболіст її запросив до готелю, коли у місті не було його дружини Вікторії, то та не змогла йому відмовити.

Цей роман на початку 2000-х нібито тривав чотири місяць, після чого Лус "зловила" Девіда в компанії моделі.

"Я потрапила на гачок. І потім ми були на святкуванні дня народження Роналду, і він пішов з цією моделлю. Для мене це була тяжка ніч", — розповіла колишня помічниця Девіда.

Ще у 2004 році Ребекка Лус розповіла News Of The World" що у неї був роман з Бекхемом у 2003 році, коли вона працювала його особистим помічником під час його перебування в Реалі, тобто в Іспанії.

Ребекка Лус Фото: rebeccaloosofficial

Сам Бекхем офіційно не коментував чуток про цей звʼязок, проте в документальному серіалі про себе ж говорив про важкий період у шлюбі з Вікторією на початку 2000-х.

Нагадаємо, Ребекка Лус пригадала, як застала Девіда Бекхема з іспанською моделлю в момент, коли йому телефонувала дружина Вікторія.

Також Фокус писав про першу реакцію експомічниці Девіда Бекхема після виходу документального серіалу про футболіста.