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Убывающая Луна с 1 сентября 2023: что можно и нельзя делать

Наталья Гулий
Фото: Getty Images

Сегодня, 1 сентября, начинается стадия убывающей Луны, которая продлится до 14 сентября. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

Период убывающей Луны (период от полнолуния до новолуния) также называют фазой пассивного действия. В сентябре 2023 года она продлится с 1 числа по 14. Астрологи не советуют действовать резко и необдуманно в этот период, не начинайте ничего важного, продолжайте начатые ранее дела. Также полезным считается расхламление: наведите порядок в шкафу, документах, на рабочем столе и в гаджетах.

Убывающая Луна: что можно делать

  • убирать в доме, выбрасывать старые вещи;
  • отдавать долги и гасить кредиты;
  • посещать психолога, работать над ментальным здоровьем;
  • исключить вредную пищу из рациона;
  • ухаживать за телом;
  • пройти медицинское обследование;
  • завести новое растение.

Убывающая Луна: что нельзя делать

  • начинать важные дела;
  • брать кредит или у кого-то деньги в долг;
  • заключать важные сделки;
  • заводить домашних любимцев;
  • начинать ремонт;
  • совершать крупные покупки.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured