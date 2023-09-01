Дизайнеры создали версию будущего смартфона Apple за полмиллиарда долларов

iPhone 15 будет представлен на мероприятии 12 сентября.

Уже через две недели будет представлен новый iPhone 15, а дизайнеры собираются выпустить эксклюзивную и невероятно дорогую модель этого смартфона за 564 000 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Новый iPhone 15 будет украшен 570 бриллиантами разной величины.

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По слухам, стоимость iPhone 15 будет начинаться с 1000 долларов, а самый крупный в линейке — iPhone 15 Pro Max — будет стоить 2200 долларов.

Айфон с бриллиантами Фото: Caviar,

Однако эти цифры меркнут по сравнению со стоимостью двух новых версий смартфонов, поступивших в продажу на этой неделе.

Устройства производятся люксовым брендом Caviar и каждое инкрустировано 570 бриллиантами.

Однако, если вы хотите заполучить его, вам лучше начать экономить, поскольку самое дорогое устройство продается по невероятной цене в 564 700 долларов.

Роскошный iPhone под названием Diamond Snowflake уже называют самым дорогим айфоном в мире.

Корпус телефона выполнен из 18-каратного белого золота и инкрустирован 570 роскошными бриллиантами.

В центре — кулон из колье Snowflake Graff, выполненный из платины, белого золота и бриллиантов.

"Мы разобрали бриллиантовое колье Snowflake от Graff и использовали его ослепительную подвеску в виде снежинки, чтобы украсить смартфон", — пояснили дизайнеры.

Эта новость появилась всего за несколько недель до мероприятия Apple Wonderlust, которое пройдет в Купертино, штат Калифорния, 12 сентября.

Бесчисленные слухи захлестнули Интернет: источники утверждают, что в этот день будет представлена​ ​новая линейка iPhone 15 .

После объявления ведущий Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что среди продуктов, анонсированных на мероприятии, будут iPhone 15s, новые Apple Watch и AirPods.

Напомним, ранее для Криштиану Роналду создали часы с ярко-зелеными цаворитами, самыми дорогими из гранатов. Цавориты в природе встречаются примерно в 200 раз реже, чем изумруды и отличаются сочным зеленым оттенком.